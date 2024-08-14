東尼獎最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」 8月17日台中首演

2012年美國劇場界最高榮譽「東尼獎」最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」8月17、18日將在台中歌劇院演出2023年全新製作版本，去年奧利佛獎最佳音樂劇男演員亞瑟．達維爾（Arthur Darvill），與曾演出英劇「小鎮疑雲」的妻子伊內絲．德．克拉克（Ines de Clercq）分飾男女主角，來台巡迴，歌劇院作為首演第一站。兩人今在記者會完美演繹主題曲「Falling Slowly」，一開口就讓大家「戀愛了」。

音樂劇「Once, 愛是唯一」改編自同名音樂愛情電影，講述失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引捷克女孩注意，透過音樂訴說著愛與失去，唱出浪漫、脆弱、憂傷和甜蜜，深刻詮釋「在錯的時間遇見對的人」令人遺憾。

電影票房創佳績，主題曲獲2008年奧斯卡最佳電影原創歌曲，2011年改編音樂劇登上百老匯，隔年獲東尼獎11項提名，拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇本等8項大獎，10年間巡迴墨爾本、雪梨、首爾、多倫多、都柏林等地，深受劇迷喜愛。

亞瑟表示，這齣劇最美在於所有的音樂都來自角色，從內心出發，他甚至不覺得這是音樂劇，更像大家在台上唱歌演奏。妻子伊內絲是他最喜歡的演員，夫妻同台非常開心，兩人在家經常排練，在舞台角色之間有真正的連結。

2023年全新製作版強化了電影中不插電演奏的現場感，增添笑點和肢體幽默，導演狄恩．強生（Dean Johnson）說，他是電影版的大粉絲，音樂劇「每晚演出都有些微不同」演員只有13人，但每位觀眾也構成演出重要元素，演員感受得到空間中的能量，「每場演出都自成一個宇宙。」

2024夏日放／FUN時光系列，暑假音樂劇「Once, 愛是唯一」演出時間8月17日14:30、19:30；8月18日14:30，地點在台中國家歌劇院大劇院。8月21至25日在台北表演藝術中心大劇院連演7場。購票請上Opentix：https://npacntt.tw/n05oazUf