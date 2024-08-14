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勃肯250周年特展松菸展出 秋冬新款Reykjavik初亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展「The Hourglass」，8月15日至9月8日在松菸文創園區-Island 133展出。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展「The Hourglass」，8月15日至9月8日在松菸文創園區-Island 133展出。圖／BIRKENSTOCK提供

德國製鞋品牌勃肯BIRKENSTOCK自1774年創立至今已250年，勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展「The Hourglass」，自紐約、馬尼拉、上海等城市相繼展出後，今年8月來到台北松山菸廠，展覽期間自8月15日至9月8日，現場將展示勃肯的製鞋工藝歷程、典藏文物、歷史鞋款，此外，2024年秋冬新款「Reykjavik」也在這次展覽初次亮相。

足部健康始終是品牌的核心理念，勃肯百年製鞋家族傳人康拉德·勃肯(KonradBirkenstock) 和卡爾·勃肯(Carl Birkenstock) 在20世紀初創立的「BIRKENSTOCK系統」，至今依然仍是BIRKENSTOCK製鞋方法的基礎。 勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展，透過四大展區，讓觀者進一步了解品牌至今的歷史脈絡。

BIRKENSTOCK 250周年品牌書籍區：

BIRKENSTOCK首次展示了兩本重要全新書籍：《普世目標與時代精神品牌的演變》 (THE EVOLUTION OF A UNIVERSAL PURPOSE AND ZEITGEIST BRAND) 和《BIRKENSTOCK之書》 (BOOK OF BIRKENSTOCK)。讓讀者了解勃肯德國生產與世界頂尖設計流程的幕後故事。

BIRKENSTOCK Hourglass 歷史展區：勃肯的核心設計發明「鞋床」

以BIRKENSTOCK的品牌重要事件時間表為序，引領大家步入勃肯的歷史旅程，展品從早期的製鞋傳統工具、手稿和紀錄檔案，到1902年由第三代傳人康德拉·勃肯發明了一種無金屬、符合人體形狀的彈性鞋墊，與他的鞋楦形成完美呼應。其中兩款彈性內墊後來被命名為「鞋床」，再到史上首雙勃肯鞋「MADRID」，以及近代與時裝品牌的典藏聯名款式。

BIRKENSTOCK零售區：2024秋冬Reykjavik系列首次亮相

展覽現場除了經典款鞋履如Boston、Arizona, ZÜRICH等，也首度展示備受矚目的秋冬新款「Reykjavik」。以冰島首都「雷克雅維克」命名，該系列融合了經典勃肯外型與機能性戶外風格。輕便的Deep Blue鞋墊設計，讓長時間行走更為舒適；麂皮鞋身搭配經典PU大底，以及品牌標誌性的可調式鞋釦，結合戶外機能與經典風格。

鞋床體驗區：BIRKENSTOCK自然行走的生活美學

BIRKENSTOCK擁有獨家矯型鞋床技術，為品牌具代表性象徵，民眾可在展覽現場親身體驗這項具有250年歷史的舒適鞋床，感受勃肯推崇的自然行走理念，並找尋最適合自己的鞋履。展覽期間，凡於現場購買任一鞋款，即可享有現場專屬刻字服務。

【BIRKENSTOCK 250周年特展The Hourglass Exhibition】

展覽時間：2024年8月15日至9月8日每日11:00～18:00

展覽地點：松菸文創園區-Island 133 (台北市信義區光復北路133號)

勃肯歷史上首雙鞋款Madrid。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯歷史上首雙鞋款Madrid。圖／BIRKENSTOCK提供
特別展出2022年勃肯與DIOR合作的聯名款。圖／BIRKENSTOCK提供
特別展出2022年勃肯與DIOR合作的聯名款。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展歷史影音區。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展歷史影音區。圖／BIRKENSTOCK提供
古物區展出勃肯首指無金屬鞋墊。圖／BIRKENSTOCK提供
古物區展出勃肯首指無金屬鞋墊。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯鞋提倡自然行走的理念250年仍歷久彌新。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯鞋提倡自然行走的理念250年仍歷久彌新。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK秋冬新款「Reykjavik」亮相。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK秋冬新款「Reykjavik」亮相。圖／BIRKENSTOCK提供
展覽現場可體驗勃肯獨家鞋床技術。圖／BIRKENSTOCK提供
展覽現場可體驗勃肯獨家鞋床技術。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK秋冬新款「Reykjavik」亮相。圖／BIRKENSTOCK提供
勃肯BIRKENSTOCK秋冬新款「Reykjavik」亮相。圖／BIRKENSTOCK提供

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