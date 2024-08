勃肯250周年特展松菸展出 秋冬新款Reykjavik初亮相

德國製鞋品牌勃肯BIRKENSTOCK自1774年創立至今已250年,勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展「The Hourglass」,自紐約、馬尼拉、上海等城市相繼展出後,今年8月來到台北松山菸廠,展覽期間自8月15日至9月8日,現場將展示勃肯的製鞋工藝歷程、典藏文物、歷史鞋款,此外,2024年秋冬新款「Reykjavik」也在這次展覽初次亮相。

足部健康始終是品牌的核心理念,勃肯百年製鞋家族傳人康拉德·勃肯(KonradBirkenstock) 和卡爾·勃肯(Carl Birkenstock) 在20世紀初創立的「BIRKENSTOCK系統」,至今依然仍是BIRKENSTOCK製鞋方法的基礎。 勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展,透過四大展區,讓觀者進一步了解品牌至今的歷史脈絡。

BIRKENSTOCK 250周年品牌書籍區:

BIRKENSTOCK首次展示了兩本重要全新書籍:《普世目標與時代精神品牌的演變》 (THE EVOLUTION OF A UNIVERSAL PURPOSE AND ZEITGEIST BRAND) 和《BIRKENSTOCK之書》 (BOOK OF BIRKENSTOCK)。讓讀者了解勃肯德國生產與世界頂尖設計流程的幕後故事。

BIRKENSTOCK Hourglass 歷史展區:勃肯的核心設計發明「鞋床」

以BIRKENSTOCK的品牌重要事件時間表為序,引領大家步入勃肯的歷史旅程,展品從早期的製鞋傳統工具、手稿和紀錄檔案,到1902年由第三代傳人康德拉·勃肯發明了一種無金屬、符合人體形狀的彈性鞋墊,與他的鞋楦形成完美呼應。其中兩款彈性內墊後來被命名為「鞋床」,再到史上首雙勃肯鞋「MADRID」,以及近代與時裝品牌的典藏聯名款式。

BIRKENSTOCK零售區:2024秋冬Reykjavik系列首次亮相

展覽現場除了經典款鞋履如Boston、Arizona, ZÜRICH等,也首度展示備受矚目的秋冬新款「Reykjavik」。以冰島首都「雷克雅維克」命名,該系列融合了經典勃肯外型與機能性戶外風格。輕便的Deep Blue鞋墊設計,讓長時間行走更為舒適;麂皮鞋身搭配經典PU大底,以及品牌標誌性的可調式鞋釦,結合戶外機能與經典風格。

鞋床體驗區:BIRKENSTOCK自然行走的生活美學

BIRKENSTOCK擁有獨家矯型鞋床技術,為品牌具代表性象徵,民眾可在展覽現場親身體驗這項具有250年歷史的舒適鞋床,感受勃肯推崇的自然行走理念,並找尋最適合自己的鞋履。展覽期間,凡於現場購買任一鞋款,即可享有現場專屬刻字服務。

【BIRKENSTOCK 250周年特展The Hourglass Exhibition】 展覽時間:2024年8月15日至9月8日每日11:00~18:00 展覽地點:松菸文創園區-Island 133 (台北市信義區光復北路133號)