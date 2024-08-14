Tiffany百億奢華珠寶襲台 近6億紅鑽、石上貓頭鷹吸睛

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將自8月15日起至8月23日止假師大美術館舉辦「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象高級珠寶展」，採預約鑑賞制，共近600件總價逾110億元的頂級珠寶作品是歷來規模最為盛大的展出，其中更有高達60件今年度最新的Tiffany Céleste蒼穹萬象主題作品，也是該系列全新夏季於亞洲首度曝光，盛況空前。

此次珠寶展共分為三大展區：呈獻全新高級珠寶系列的「Tiffany Céleste 蒼穹萬象展區」，以浩瀚星空為主題的夢幻作品，是獨特視角打造出全新的奇幻珠寶世界。滿佈蓊鬱植栽的「尚史隆伯傑Jean Schlumberger展區」透過這位自然主義珠寶詩人的想像，以珠寶演繹大自然的豐沛生命力；「Blue Book Classic 展區 」則再次驗證Tiffany自1848年起被稱為「鑽石之王」的實力，展出品牌精選的優質鑽石、彩鑽、以及貴重寶石。

●Tiffany Céleste蒼穹萬象

由孔雀華翎（Peacock）、流光星彩（Shooting Star）、熾陽之焰（Flames）三個嶄新篇章構成的夏季新作，延續今年稍早率先亮相的春季作品，包括飛羽淩空（Wings）、乘風箭矢（Arrow）、星圖幻境（Constellation）、星夜如夢（Iconic Star）、 華光萬丈（Ray of Light）、燦爛之輝（Apollo）等六大篇章，Tiffany Céleste蒼穹萬象這個由珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille加入品牌後創作的第二個Blue Book高級珠寶系列，延伸傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）對太陽、月亮、繁星、遙遠星系及神秘宇宙的無盡想像，可以說是兩代設計師跨時空的對話。

夏季新增的Peacock孔雀華翎系列採用坦桑石、綠色碧璽、鑽石等色彩繽紛華美的寶石勾勒斑斕奪目的羽翎，Flames熾陽之焰系列主題以鑽石刻畫太陽的耀眼光芒，Shooting Star流光星彩系主題，則結合經典星星造型與飄逸緞帶的線條，黃金項鍊共鑲嵌重逾78克拉紫水晶，與整排鑽石交織出流星劃過天際的絢爛軌跡，流暢的緞帶線條，讓人想起奧黛麗赫本曾為電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）配戴的品牌傳奇黃鑽項鍊。

首度來台的系列新作中，Wings飛羽凌空主題項鍊，不僅採用的史隆伯傑著名的雙金工藝打造華麗的羽翼，中央23克拉橢圓形主鑽更更是屬於頂級罕見的Type1AB，比Type2A更純淨稀有，是收藏Tiffany兩大傳奇特色的重量級作品。星夜如夢項鍊則採用寶石間幾乎沒有金屬的懸浮鑲嵌使手法，組合隨形切割海藍寶與切面風信子石，以整片湛藍描繪月空之美，是工藝最複雜的展品。華光萬丈系列則大膽組合鑽石與尖晶石兩種反光最強的寶石，霓虹色澤強烈的尖晶石來自傳奇的馬亨蓋礦區，冠冕可以變化為項鍊、耳環亦可自由拆組，體現Tiffany非凡的工藝傳承。

●傳奇設計師經典創作與絕世美鑽

「尚史隆伯傑Jean Schlumberger展區」一大焦點包括為數豐富的石上鳥系列作品，如今更演變出撩動人心的多樣姿態，不但輕盈點綴於Tiffany發表的首款飛行陀飛輪腕表表盤上，還延伸出的全新石上貓頭鷹胸針，結合散發迷人光澤的蛋白石、坦桑石和月光石，淋漓刻畫出貓頭鷹沐浴於星光夜色中的俏皮姿態，是原本預計於秋季才曝光的下一階段新作，搶先登台。一系列結合天然野生海水珍珠的珠寶，珍珠來自杜拜大藏家侯賽因阿法丹（Hussein Al Fardan）的私人收藏，是1910年養殖珍珠崛起後已經幾乎消失的珍稀有機寶石。

在19世紀品牌創立之初，Tiffany就因為擅長搜羅世界名鑽、協助制定寶石業界標準、推動整合鑽石產業鏈等事蹟而被紐約時報譽為「鑽石之王」。「Blue Book Classic 展區 」展出的珍稀優質鑽石與彩鑽，囊括全場單價最高的作品，包括定價近6億元的1.09克拉紫紅彩鑽與鑽戒、以及鉑金與18k黃金鑲嵌主石逾51克拉濃彩黃鑽與鑽石胸針。而知名粉鑽礦場阿蓋爾於2022年絕礦前最後一批的35顆粉鑽，這次更有高達20餘顆鑲嵌成珠寶的作品登台，是不容錯過的一大重點。

●「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」 日期：8月15日起至8月23日止，採預約制 地點：師大美術館（台北市和平東路一段129號）