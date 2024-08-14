快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tiffany百億奢華珠寶襲台 近6億紅鑽、石上貓頭鷹吸睛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Céleste 蒼穹萬象展區呈現品牌最新頂級珠寶力作。圖／Tiffany提供
Tiffany Céleste 蒼穹萬象展區呈現品牌最新頂級珠寶力作。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將自8月15日起至8月23日止假師大美術館舉辦「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象高級珠寶展」，採預約鑑賞制，共近600件總價逾110億元的頂級珠寶作品是歷來規模最為盛大的展出，其中更有高達60件今年度最新的Tiffany Céleste蒼穹萬象主題作品，也是該系列全新夏季於亞洲首度曝光，盛況空前。

此次珠寶展共分為三大展區：呈獻全新高級珠寶系列的「Tiffany Céleste 蒼穹萬象展區」，以浩瀚星空為主題的夢幻作品，是獨特視角打造出全新的奇幻珠寶世界。滿佈蓊鬱植栽的「尚史隆伯傑Jean Schlumberger展區」透過這位自然主義珠寶詩人的想像，以珠寶演繹大自然的豐沛生命力；「Blue Book Classic 展區 」則再次驗證Tiffany自1848年起被稱為「鑽石之王」的實力，展出品牌精選的優質鑽石、彩鑽、以及貴重寶石。

●Tiffany Céleste蒼穹萬象

由孔雀華翎（Peacock）、流光星彩（Shooting Star）、熾陽之焰（Flames）三個嶄新篇章構成的夏季新作，延續今年稍早率先亮相的春季作品，包括飛羽淩空（Wings）、乘風箭矢（Arrow）、星圖幻境（Constellation）、星夜如夢（Iconic Star）、 華光萬丈（Ray of Light）、燦爛之輝（Apollo）等六大篇章，Tiffany Céleste蒼穹萬象這個由珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille加入品牌後創作的第二個Blue Book高級珠寶系列，延伸傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）對太陽、月亮、繁星、遙遠星系及神秘宇宙的無盡想像，可以說是兩代設計師跨時空的對話。

夏季新增的Peacock孔雀華翎系列採用坦桑石、綠色碧璽、鑽石等色彩繽紛華美的寶石勾勒斑斕奪目的羽翎，Flames熾陽之焰系列主題以鑽石刻畫太陽的耀眼光芒，Shooting Star流光星彩系主題，則結合經典星星造型與飄逸緞帶的線條，黃金項鍊共鑲嵌重逾78克拉紫水晶，與整排鑽石交織出流星劃過天際的絢爛軌跡，流暢的緞帶線條，讓人想起奧黛麗赫本曾為電影「第凡內早餐」（Breakfast at Tiffany’s）配戴的品牌傳奇黃鑽項鍊。

首度來台的系列新作中，Wings飛羽凌空主題項鍊，不僅採用的史隆伯傑著名的雙金工藝打造華麗的羽翼，中央23克拉橢圓形主鑽更更是屬於頂級罕見的Type1AB，比Type2A更純淨稀有，是收藏Tiffany兩大傳奇特色的重量級作品。星夜如夢項鍊則採用寶石間幾乎沒有金屬的懸浮鑲嵌使手法，組合隨形切割海藍寶與切面風信子石，以整片湛藍描繪月空之美，是工藝最複雜的展品。華光萬丈系列則大膽組合鑽石與尖晶石兩種反光最強的寶石，霓虹色澤強烈的尖晶石來自傳奇的馬亨蓋礦區，冠冕可以變化為項鍊、耳環亦可自由拆組，體現Tiffany非凡的工藝傳承。

●傳奇設計師經典創作與絕世美鑽

「尚史隆伯傑Jean Schlumberger展區」一大焦點包括為數豐富的石上鳥系列作品，如今更演變出撩動人心的多樣姿態，不但輕盈點綴於Tiffany發表的首款飛行陀飛輪腕表表盤上，還延伸出的全新石上貓頭鷹胸針，結合散發迷人光澤的蛋白石、坦桑石和月光石，淋漓刻畫出貓頭鷹沐浴於星光夜色中的俏皮姿態，是原本預計於秋季才曝光的下一階段新作，搶先登台。一系列結合天然野生海水珍珠的珠寶，珍珠來自杜拜大藏家侯賽因阿法丹（Hussein Al Fardan）的私人收藏，是1910年養殖珍珠崛起後已經幾乎消失的珍稀有機寶石。

在19世紀品牌創立之初，Tiffany就因為擅長搜羅世界名鑽、協助制定寶石業界標準、推動整合鑽石產業鏈等事蹟而被紐約時報譽為「鑽石之王」。「Blue Book Classic 展區 」展出的珍稀優質鑽石與彩鑽，囊括全場單價最高的作品，包括定價近6億元的1.09克拉紫紅彩鑽與鑽戒、以及鉑金與18k黃金鑲嵌主石逾51克拉濃彩黃鑽與鑽石胸針。而知名粉鑽礦場阿蓋爾於2022年絕礦前最後一批的35顆粉鑽，這次更有高達20餘顆鑲嵌成珠寶的作品登台，是不容錯過的一大重點。

●「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Céleste蒼穹萬象 高級珠寶展」

日期：8月15日起至8月23日止，採預約制

地點：師大美術館（台北市和平東路一段129號）

模特兒演繹華光萬丈向鍊以懸浮鑲嵌方式使海水藍寶石與風信子石編織成一片看不見金屬的項鍊。圖／Tiffany提供
模特兒演繹華光萬丈向鍊以懸浮鑲嵌方式使海水藍寶石與風信子石編織成一片看不見金屬的項鍊。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste流光星彩系列胸針，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾14克拉枕形切割紫水晶、鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste流光星彩系列胸針，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾14克拉枕形切割紫水晶、鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象熾陽之焰主題項鍊，鉑金及18K黃金鑲鑽。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象熾陽之焰主題項鍊，鉑金及18K黃金鑲鑽。圖／Tiffany提供
（由左至右）模特兒演繹華光萬丈系列、飛羽淩空系列、與星夜如夢系列。圖／Tiffany提供
（由左至右）模特兒演繹華光萬丈系列、飛羽淩空系列、與星夜如夢系列。圖／Tiffany提供
飛羽淩空項鍊鑲嵌23克拉橢圓形主鑽是罕見的優質全美鑽石。圖／Tiffany提供
飛羽淩空項鍊鑲嵌23克拉橢圓形主鑽是罕見的優質全美鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列戒指，鉑金鑲嵌主石1.09克拉長方形改良明亮式切割紫紅鑽石與鑽石，價值近6億。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列戒指，鉑金鑲嵌主石1.09克拉長方形改良明亮式切割紫紅鑽石與鑽石，價值近6億。圖／Tiffany提供
搶先於台灣曝光的石上貓頭鷹作品。圖／Tiffany提供
搶先於台灣曝光的石上貓頭鷹作品。圖／Tiffany提供
模特兒演繹與星夜如夢系列尖晶石鑽石冠冕與耳環，均可轉換配戴方式。圖／Tiffany提供
模特兒演繹與星夜如夢系列尖晶石鑽石冠冕與耳環，均可轉換配戴方式。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象流光星彩主題耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌總重逾10克拉的紫水晶及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象流光星彩主題耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌總重逾10克拉的紫水晶及鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列胸針，鉑金與18K黃金鑲嵌主石51.71克拉枕形切割濃彩黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供
Tiffany高級珠寶系列胸針，鉑金與18K黃金鑲嵌主石51.71克拉枕形切割濃彩黃鑽與鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste孔雀華翎主題項鍊，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾21克拉坦桑石、鑽石和綠色碧璽。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste孔雀華翎主題項鍊，鉑金與18K黃金鑲嵌主石逾21克拉坦桑石、鑽石和綠色碧璽。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste孔雀華翎主題戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌兩顆逾11克拉的坦桑石、鑽石和綠色碧璽。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶Tiffany Céleste孔雀華翎主題戒指，鉑金與18K黃金鑲嵌兩顆逾11克拉的坦桑石、鑽石和綠色碧璽。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象熾陽之焰主題耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌總重逾2克拉的濃彩黃鑽及鑽石。圖／Tiffany提供
2024 Blue Book高級珠寶系列Tiffany Céleste蒼穹萬象熾陽之焰主題耳環，鉑金及18K黃金鑲嵌總重逾2克拉的濃彩黃鑽及鑽石。圖／Tiffany提供

Tiffany 珠寶 鑽石

延伸閱讀

Chaumet頂級珠寶捕捉舞台魅力 隋棠、謝欣穎秀億級珠寶

跟著肖戰帥一波！多層次珠寶上手 結成「風格」手印

Chaumet en Scène頂級珠寶華麗登場 演繹律動的藝術

CHAUMET CEO Charles Leung專訪：品牌首位首位華人CEO，用不一樣的方式傳遞永恆價值

相關新聞

抓住夏天尾巴？輕奢小包Valextra打造冰淇淋車限時開吃

想到夏天，總讓人聯想到美味的冰淇淋。義大利品牌Valextra今日發表2024秋冬包款，於品牌SOGO敦化館內舉行，並邀...

東尼獎最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」 8月17日台中首演

2012年美國劇場界最高榮譽「東尼獎」最佳音樂劇「Once, 愛是唯一」8月17、18日將在台中歌劇院演出2023年全新...

Tiffany百億奢華珠寶襲台 近6億紅鑽、石上貓頭鷹吸睛

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）將自8月15日起至8月23日止假師大美術館舉辦「Ti...

勃肯250周年特展松菸展出 秋冬新款Reykjavik初亮相

德國製鞋品牌勃肯BIRKENSTOCK自1774年創立至今已250年，勃肯BIRKENSTOCK 250年歷史特展「Th...

台灣三星推「星」學力教育優惠！最低7折起備戰新學期

暑假接近尾聲，台灣三星瞄準學生及教職員2大族群，於三星智慧館（含校園實體門市）及三星商城祭出購買Samsung Gala...

花得多、得到的少 市場研究公司：台灣消費市場「量跌價漲」

市場研究公司尼爾森愛科今日發表「2024年台灣零售市場暨消費者產業全觀」，尼爾森愛科台灣及香港董事總經理洪恒隆表示，台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。