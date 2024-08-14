台灣三星推「星」學力教育優惠！最低7折起備戰新學期

暑假接近尾聲，台灣三星瞄準學生及教職員2大族群，於三星智慧館（含校園實體門市）及三星商城祭出購買Samsung Galaxy系列手機、平板、穿戴裝置、桌上型顯示器、儲存產品等指定商品，即可享有獨家教育優惠最低7折等好康，為新學期做好萬全準備。此外，於指定校園門市參與「Galaxy Campus你好星朋友」活動，完成指定任務還可抽Samsung Galaxy Tab S9+ 256G｜12GB、Galaxy Buds FE、32吋Odyssey G5曲面電競顯示器等總價值超過50萬大獎。

三星教育優惠活動搶先開跑，凡就讀或任職於國小、國中、高中及大專院校的學生或教職員，即日起至12月31日，於指定頁面勾選欲購買商品並完成教育信箱綁定，即可以專屬優惠序號至三星智慧館及三星商城享購機折扣，包括Samsung Galaxy Tab S系列指定機型9折起，大螢幕輕鬆操作智慧筆記歸納重點；Samsung Galaxy穿戴裝置指定機型最低7折起，不論是化身貼身助理、記錄身體健康數據的Galaxy Watch系列，或是打造沉浸式音效體驗的Galaxy Buds系列皆可選擇，無縫串聯Galaxy生態圈。

針對三星智慧館校園門市另推出獨家福利，凡就讀或任職於國立台灣大學、國立台灣科技大學、國立台灣師範大學、國立成功大學、國立高雄科技大學、南臺科技大學的學生及教職員，即日起至12月31日，於指定頁面勾選欲購買商品並完成教育信箱綁定，即可於三星智慧館指定校園門市享有購機優惠，Samsung Galaxy全系列手機、穿戴裝置及平板最低7折起（Galaxy Z Fold系列享95折，但Galaxy Z Fold6 1TB不適用教育優惠價）。此外，電競桌上型顯示器、智慧聯網螢幕、記憶卡、SSD 固態硬碟、移動固態硬碟、隨身碟等指定產品也有獨家9折優惠。

即日起至9月5日符合「Galaxy Campus你好星朋友」活動條件的消費者，可於三星智慧館台大校園、台南成大校園、高雄科大校園以、南臺科大校園等四大指定門市參與集點活動。只要加入「台灣三星你好星朋友」官方LINE帳號，即可透過「邀請好友」、「門市簽到」、「門市體驗」等方式集點，點數可兌換贈品或是參加抽獎，最高有機會抽中價值33,690元的Samsung Galaxy Tab S9+ 256G｜12GB。

台灣三星星學力教育商店除提供學生與教職員購機最低7折起優惠之外，8月19日至9月16日期間，針對一般消費者，三星商城與Samsung Shop App亦加碼推出購買指定產品享Samsung Rewards最高回饋10%無上限。