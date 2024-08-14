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花得多、得到的少 市場研究公司：台灣消費市場「量跌價漲」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
尼爾森愛科台灣及香港董事總經理洪恒隆。記者林海／攝影
尼爾森愛科台灣及香港董事總經理洪恒隆。記者林海／攝影

市場研究公司尼爾森愛科今日發表「2024年台灣零售市場暨消費者產業全觀」，尼爾森愛科台灣及香港董事總經理洪恒隆表示，台灣整體消費市場呈現「量跌價漲」的態勢，2024年上半年快消品、科技消費品的平均價格上漲3.4%，但銷量下跌2.3%。

洪恒隆表示，根據統計，台灣市場與其他大部分亞太區市場相同，都面臨通膨嚴峻的考驗，不管是日用品或是科技消費品，都承受了價格上漲與銷量下降的雙重壓力。

洪恒隆指出，過去5年，消費者花得更多，獲得的卻更少，整體快消品市場平均價格上漲2.6%，銷量卻微幅下滑1.3%，這個趨勢到2024年上半年更為明顯，台灣快消品價格上漲3.4%，銷量下滑2.3%。

與亞太地區的消費者不同，台灣消費者以務實的態度面對物價上漲的難題。有86%的受訪者明顯感受到食品價格上漲，超過6成的消費者選擇只買必需品並同時減少奢侈品支出，55%則是主動去尋找優惠商品，顯示雖然台灣消費者對於價格敏感度高於其他亞太國家，在面對物價壓力時，他們不會立刻選擇低價商品，而是透過只購買生活必需品，減少奢侈品或是尋求優惠來降低開銷，顯示台灣消費者更重視商品價值。

價漲量跌的趨勢下，洪恒隆認為，要打動台灣顧客的心，價格設定成為重要工具，而研究發現，無論是快消品、科技及耐用消費品領域主流與大眾價位仍然重要，占據市場一半的消費額，但在豪華價格帶，台灣消費者顯然比亞太顧客更能接受豪華價位的產品。

根據分析，僅有少數品牌能夠在2023年達到銷量成長，在15550家快消品企業中，僅有4%的企業能維持成長趨勢，這反映市場競爭的激烈和品牌的優勝劣汰。洪恒隆表示，這些「銷量贏家」有三大特點，包含「強調生活享受」、「有效利用網路與社群媒體推動品牌」、以及「提供天然與健康的產品」。

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