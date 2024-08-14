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池昌旭將現身台北101？親揭限量商品太期待
韓流、韓綜持續在亞洲發威，近日又有韓星新動態：曾演出《奇皇后》、《Healer》，近日並與林智妍、金准韓、金鍾洙演出新片《左輪手槍》的池昌旭（Ji Chang-wook），即將在近日8月29日（四）親臨台北101，預期勢必將掀起新一波人流人潮。
由全度妍、池昌旭、林智妍主演的《左輪手槍》，劇中再有超級大卡李政宰客串、話題滿點。事實上，池昌旭之所以將在近日現身台北，正因為他去年六月時成為瑞士鐘表品牌雷達（RADO）的品牌代言人，因此陸續發表多款形象宣傳，允文允武、並大秀手上以高科技精密陶瓷打造的複雜機械表款。
據了解，雷達表（RADO）台北101專賣店位於台北101購物中心近松智環，而活動則將在台北101購物中心的中環舉辦，活動現場並將同步發表一只「高科技陶瓷台北101限量版腕表」，並僅於RADO台北101旗艦店全球獨家販售。
目前該表款僅有剪影釋出，實際「賣相」則將在當日公布。值得一提的是：該表款將是目前唯一經台北101專方授權之表款，即日起至8月28日止將開放預購、同時前20名消費者還可獲贈品牌專屬自動上鍊表盒，數量有限、可洽RADO台北101專賣店：02 -8101-7608
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