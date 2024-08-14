百貨嚴選中秋禮盒 老字號餅舖、異國名店多樣化滿足

中秋送禮是僅次於春節過年的第二大節日，企業、個人送禮除了有需求，對中秋禮品更是愈來愈講究，百貨也端出精選禮品陣容，要搶下中秋送禮市場大餅。

今年新光三越擴大中秋禮品陣容，推出超過300款禮盒，其中有5成獨家與近8成初登場，數量更較往年翻倍增長。獨家品項是新光三越的強項，今年為歡慶台北建城140年，新光三越邀請台北五大老字號糕點舖與郭雪湖基金會，三方攜手推出跨界聯名禮盒，同時聯手陳泰榮、簡捷明、林泉等米其林星級主廚／餐廳，推出最強星級月餅饗宴。

日本伴手禮講究細緻與細節，新光三越也集結金澤萬久、菓子工房あん庵、五條堂、菓子工房yamao等日本7大秋季人氣伴手禮首度登台，以及資生堂Parlour、法國精品甜點PIERRE HERMÉ、摩洛哥百年品牌夿萐咖啡Bacha Coffee等人氣品牌也都推出中秋限定禮品，另外也準備多款在地排隊糕點、Z世代話題甜品、頂級生鮮果物等，全方位滿足消費者的多元送禮需求。即起消費者即可在新光三越全台15家分店、APP、超市禮品城及skm eats等搶先預購。

今年SOGO忠孝、復興兩館分別引進百年名店快閃登場，忠孝館有來自迪化街的「李亭香」，復興館有來自台中的「陳允寶泉」，這次帶來適合小家庭分量的「小四喜」禮盒以及人氣口碑的億萬兩蛋黃酥禮盒，此外還有「侯布雄法式精品甜點」的中秋典藏禮盒，內含法式柚香及奶皇兩種口味。

說到中秋節人氣糕餅，蛋黃酥絕對是人氣選項，SOGO台北店、天母店也匯集了人氣名店「莎士比亞烘焙坊」、「樂沐糕餅鋪」、「新口味食品行」、「林記糕餅舖」，「舊振南」、「MIOPANE」還有百貨首賣的「東京巴黎甜點」等品牌，方便消費者選購。

夢時代即日起至9月17日於地下一樓展開「中秋禮品預購會」，以星級名店、港式嚴選、日本銘菓、咖啡茗品、健康嚴選等十大主題，精選多家知名品牌，包含初登場的「台北晶華酒店」、「望月Patisserie La Lune」及「深夜裡的法國手工甜點」等人氣名店，並集結逾百款