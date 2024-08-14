再現迷幻1960 辛芷蕾演繹Roger Vivier 2024秋冬新品

鮮艷的色彩總能傳達情緒，然而單純的黑與白更能演繹優雅情懷。Roger Vivier正式發表2024秋冬系列，並由中國女星、品牌代言人辛芷蕾入鏡，還原1960年代風行的歐普風格（Op Art），懷舊、前衛、時髦，三位一體。

Op Art是在1960年代開始流行，除了以黑白為主色彩，並透過光線的變形、視覺的錯視效果，展現奇幻感受。Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni因此以此為靈感，將純粹的黑與白色運用在Roger Vivier 2024秋冬系列單品設計。

像是Viv Choc Op-tical黑白撞色泡芙包保留了包款如雲朵、泡芙般的澎鬆感，但左右黑白各半、對比強烈；白色格紋花呢水鑽晚宴包使用黑白交織的花呢營造出典雅、再以Roger Vivier經典的方釦與水鑽鑲嵌把手，烘托出貴氣，搭配上一件不對稱削肩的黑色長洋裝，落落大方。

曾在1960年代為法國影后Catherine Deneuve在電影《Belle de Jour》中穿上的elle Vivier 扣飾高跟鞋，即便近60年後依然經典，本季並推薦了像是Belle Vivier Op-Tical黑白撞色後繫帶跟鞋、Belle Vivier Trompette黑色高跟皮鞋等經典黑白設計。