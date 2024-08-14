聽新聞
test
0:00 / 0:00
再現迷幻1960 辛芷蕾演繹Roger Vivier 2024秋冬新品
鮮艷的色彩總能傳達情緒，然而單純的黑與白更能演繹優雅情懷。Roger Vivier正式發表2024秋冬系列，並由中國女星、品牌代言人辛芷蕾入鏡，還原1960年代風行的歐普風格（Op Art），懷舊、前衛、時髦，三位一體。
Op Art是在1960年代開始流行，除了以黑白為主色彩，並透過光線的變形、視覺的錯視效果，展現奇幻感受。Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni因此以此為靈感，將純粹的黑與白色運用在Roger Vivier 2024秋冬系列單品設計。
像是Viv Choc Op-tical黑白撞色泡芙包保留了包款如雲朵、泡芙般的澎鬆感，但左右黑白各半、對比強烈；白色格紋花呢水鑽晚宴包使用黑白交織的花呢營造出典雅、再以Roger Vivier經典的方釦與水鑽鑲嵌把手，烘托出貴氣，搭配上一件不對稱削肩的黑色長洋裝，落落大方。
曾在1960年代為法國影后Catherine Deneuve在電影《Belle de Jour》中穿上的elle Vivier 扣飾高跟鞋，即便近60年後依然經典，本季並推薦了像是Belle Vivier Op-Tical黑白撞色後繫帶跟鞋、Belle Vivier Trompette黑色高跟皮鞋等經典黑白設計。
此外鞋履再有兩款亮點新作，一只為擁有粗香蕉跟的Viv_Podium漆皮短靴，將Roger Viver的方釦轉譯設計於鞋跟底部，時髦搶眼、力量感十足；另一款則為Viv Ranger黑色鑽扣長靴，以修長輪廓修飾女性線條、同時拉長全身比例，如軍靴般的瀟灑風格，帶出當代女性的勇敢自信、俐落開步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言