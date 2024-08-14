巨城全台獨家「超級369」優惠 遍嚐快閃美食並採購開學必備好物

抓住暑假的尾巴，Big City遠東巨城購物中心即日起至8月28日推出全台獨家「超級369」，購物刷卡可享最高9%回饋，巨城VIP會員獨享單筆10萬元送3,000元電子購物券、滿20萬元送8,000元電子購物券，全館消費滿指定額度還可兌換各項精美好禮，搭配流行服飾5折起、夏日保養限量組合下殺3.5折起，今夏最優惠就到巨城刷起來。

炎炎夏日，除了來巨城逛街吹冷氣，享用各家品牌推出當季水果入菜的限定飲料冰品，更是一大享受；B1「春水堂」推出紅心芭樂檸檬紅茶、「饅饅好食」夏日限定西瓜玫莓蛋糕、4F「Mister Donut」酸甜愛文芒果冰沙、5F「CREMIA北海道冰淇淋之神」道地日本富良野哈密瓜口味霜淇淋等，共同打造一場夏日水果饗宴。此外，4F「FUN TOWER」推出小朋友最愛的卡通IP造型冰淇淋加價購活動，還有宜蘭道地點心「小時候花生捲叭噗」，歡迎民眾來巨城清涼一夏。

精彩快閃活動有超可愛的「Care Bears」彩虹熊，8月16日起，各種不同個性的熊熊們一同現身於5F，搭配彩色繽紛的熊熊打卡牆，幸福指數瞬間沖破天際，現場將獨家販售40周年限量款Care Bears及可愛打卡禮，喜愛毛絨絨的大小朋友們千萬別錯過。迎接9月開學季，巨城用心規劃一次購足開學必備商品，小一新生必買護脊書包、便當袋 「Tiger Family」、「Beckmann」推出各式優惠活動，「樂澄成長書桌」是小朋友閱讀好夥伴以及販售各式文教用品「誠品書店」都是家長的最佳選擇。

假日活動天天精彩，全台最大規模的Big City街頭藝術節，今年除了傳承精神以外，鼓勵在學學生以及年輕熱情藝術創作者展現自我，即日起至8月25日假日邀請多組學生團體進行決賽前暖身演出，歷時三個月海選出共20組的音樂組、雜耍組將於8月31日至9月29日進行網路人氣票選，歡迎上網投票支持喜歡的表演團體。