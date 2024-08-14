快訊

墾丁後壁湖海域意外 3潛水客溺水釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

巨城全台獨家「超級369」優惠 遍嚐快閃美食並採購開學必備好物

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「Care Bears」彩虹熊，8月16日起，現場將獨家販售40周年限量款Care Bears及可愛打卡禮。圖／業者提供
「Care Bears」彩虹熊，8月16日起，現場將獨家販售40周年限量款Care Bears及可愛打卡禮。圖／業者提供

抓住暑假的尾巴，Big City遠東巨城購物中心即日起至8月28日推出全台獨家「超級369」，購物刷卡可享最高9%回饋，巨城VIP會員獨享單筆10萬元送3,000元電子購物券、滿20萬元送8,000元電子購物券，全館消費滿指定額度還可兌換各項精美好禮，搭配流行服飾5折起、夏日保養限量組合下殺3.5折起，今夏最優惠就到巨城刷起來。

炎炎夏日，除了來巨城逛街吹冷氣，享用各家品牌推出當季水果入菜的限定飲料冰品，更是一大享受；B1「春水堂」推出紅心芭樂檸檬紅茶、「饅饅好食」夏日限定西瓜玫莓蛋糕、4F「Mister Donut」酸甜愛文芒果冰沙、5F「CREMIA北海道冰淇淋之神」道地日本富良野哈密瓜口味霜淇淋等，共同打造一場夏日水果饗宴。此外，4F「FUN TOWER」推出小朋友最愛的卡通IP造型冰淇淋加價購活動，還有宜蘭道地點心「小時候花生捲叭噗」，歡迎民眾來巨城清涼一夏。

精彩快閃活動有超可愛的「Care Bears」彩虹熊，8月16日起，各種不同個性的熊熊們一同現身於5F，搭配彩色繽紛的熊熊打卡牆，幸福指數瞬間沖破天際，現場將獨家販售40周年限量款Care Bears及可愛打卡禮，喜愛毛絨絨的大小朋友們千萬別錯過。迎接9月開學季，巨城用心規劃一次購足開學必備商品，小一新生必買護脊書包、便當袋 「Tiger Family」、「Beckmann」推出各式優惠活動，「樂澄成長書桌」是小朋友閱讀好夥伴以及販售各式文教用品「誠品書店」都是家長的最佳選擇。

假日活動天天精彩，全台最大規模的Big City街頭藝術節，今年除了傳承精神以外，鼓勵在學學生以及年輕熱情藝術創作者展現自我，即日起至8月25日假日邀請多組學生團體進行決賽前暖身演出，歷時三個月海選出共20組的音樂組、雜耍組將於8月31日至9月29日進行網路人氣票選，歡迎上網投票支持喜歡的表演團體。

中秋送禮便利購，巨城線上購物推薦知名禮盒，即日起單筆600元享免運優惠，單筆3,000元贈送知名IP扭蛋乙個，更多資訊歡迎加入FB粉專、LINE好友或下載APP，享受綠色消費旅程掌握最新動態零時差。

遠東巨城即日起至8月28日持指定銀行信用卡於活動期間刷卡累積8,000元享3%回饋、8萬元享6%回饋，最高可享9%回饋。圖／業者提供
遠東巨城即日起至8月28日持指定銀行信用卡於活動期間刷卡累積8,000元享3%回饋、8萬元享6%回饋，最高可享9%回饋。圖／業者提供

冰淇淋 綠色消費

延伸閱讀

南台中家扶籌募獎學金 開學在即仍缺7成

美食非遺友誼賽 四川足球隊出征貴州「村超」

廟口夜市大啖美食 馬英九香腸 「一口吃」⋯被問不怕燙？11字幽默回應

竹北市辦理第二階段校舍修繕 國中小共6校盼開學前完工

相關新聞

池昌旭下周現身台北101？親揭限量商品太期待！

韓流、韓綜持續在亞洲發威，近日又有韓星新動態：曾演出《奇皇后》、《Healer》，近日並與林智妍、金准韓、金鍾洙演出新片...

百貨嚴選中秋禮盒 老字號餅舖、異國名店多樣化滿足

中秋送禮是僅次於春節過年的第二大節日，企業、個人送禮除了有需求，對中秋禮品更是愈來愈講究，百貨也端出精選禮品陣容，要搶下...

再現迷幻1960 辛芷蕾演繹Roger Vivier 2024秋冬新品

鮮艷的色彩總能傳達情緒，然而單純的黑與白更能演繹優雅情懷。Roger Vivier正式發表2024秋冬系列，並由中國女星...

長場雄筆下的皮克斯電影場景 UNIQLO全新UT系列開賣

UNIQLO與迪士尼合作，推出全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。本系列以「愛與羈絆」、「團結」...

新北群募「MBTI 16型人格DIY調香」個性登場上百種創新組合 快來調配專屬你的獨特香氛！

調配個性香氣，綻放獨特魅力！今(113)年度「新北群眾募資輔導計畫」反應熱烈，輔導名額於截止日前即全數額滿。其中由香語文創有限公司統籌策劃、香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBTI 16型人格DIY調香」已於7月30日正式上架集資平台(https://r.zecz.ec/JKDB)，歡迎大家一起來發掘專屬自己的靈魂香氣！

中華電信也加入！Google Pixel 9系列即日起預購 指定資費0元起

Google稍早發表了搭載Google AI的Google Pixel 9、 Pixel 9 Pro、Pixel 9 P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。