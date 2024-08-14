搶攻「進擊的巨人」動漫迷 艾連化身造型紀念酒限量上市

搶攻動漫迷市場，知名動漫《進擊的巨人》最終章在去年畫下完美句點，憑藉深刻的人性描寫、激昂的打鬥場面，在粉絲心中留下深刻的印象。去年11月業者推出首款城牆超大型巨人造型的「進擊的巨人-10週年造型紀念酒」引起搶購熱潮，近期再獲日本講談社授權的《進擊的巨人》聯名造型紀念酒迎，以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，目前限量上市。

「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」設計靈感取自「進擊的巨人」第四季中的「雷貝利歐戰役」，其中「萊納你坐啊」場景被網友瘋狂分享，引起高度討論，主角艾連·葉卡與「鎧甲巨人」萊納經歷一場緊繃對手戲後，艾連在地下室變身，從建築內部瞬間破壞而出的經典場景。在這場戰役中，艾連以「進擊的巨人」姿態現身，毀滅收容區的劇情，帶給不少影迷無比震撼與恐懼。

自推出第一款「進擊的巨人-10週年造型紀念酒」 後，精美的外型設計獲得消費者好評，延續前作，今年再次推出「進擊的巨人-艾連·葉卡造型紀念酒」將動畫名場景完美還原。底座設計模擬出殘缺的建築紋路、破損的窗戶，瓶身燒印艾連與萊納的衝突畫面，內裝醇厚的金門皇家酒廠 58° 高粱酒。

不僅如此，底座廢墟中埋入小彩蛋，可以發現地下室的椅子與艾連的拐杖，細思極恐的設計讓人不禁回想收看《進擊的巨人》帶來無數的熱血時刻。造型高達35cm的艾連與其他「巨人」收藏品一字排開，視覺更顯衝擊力十足。

「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」限量定價9800元，隨瓶附贈的精美包裝盒，印有《進擊的巨人》經典畫面。這款紀念酒不僅做為限量珍藏品，更是對進擊的巨人的最後致敬，充分展現艾連誓死捍衛自由的理念，巨人迷務必把握最後珍藏機會，真實感受艾連的壓倒性魄力。

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