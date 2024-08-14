快訊

墾丁後壁湖海域意外 3潛水客溺水釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

搶攻「進擊的巨人」動漫迷 艾連化身造型紀念酒限量上市

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

搶攻動漫迷市場，知名動漫《進擊的巨人》最終章在去年畫下完美句點，憑藉深刻的人性描寫、激昂的打鬥場面，在粉絲心中留下深刻的印象。去年11月業者推出首款城牆超大型巨人造型的「進擊的巨人-10週年造型紀念酒」引起搶購熱潮，近期再獲日本講談社授權的《進擊的巨人》聯名造型紀念酒迎，以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，目前限量上市。

「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」設計靈感取自「進擊的巨人」第四季中的「雷貝利歐戰役」，其中「萊納你坐啊」場景被網友瘋狂分享，引起高度討論，主角艾連·葉卡與「鎧甲巨人」萊納經歷一場緊繃對手戲後，艾連在地下室變身，從建築內部瞬間破壞而出的經典場景。在這場戰役中，艾連以「進擊的巨人」姿態現身，毀滅收容區的劇情，帶給不少影迷無比震撼與恐懼。

自推出第一款「進擊的巨人-10週年造型紀念酒」 後，精美的外型設計獲得消費者好評，延續前作，今年再次推出「進擊的巨人-艾連·葉卡造型紀念酒」將動畫名場景完美還原。底座設計模擬出殘缺的建築紋路、破損的窗戶，瓶身燒印艾連與萊納的衝突畫面，內裝醇厚的金門皇家酒廠 58° 高粱酒。

不僅如此，底座廢墟中埋入小彩蛋，可以發現地下室的椅子與艾連的拐杖，細思極恐的設計讓人不禁回想收看《進擊的巨人》帶來無數的熱血時刻。造型高達35cm的艾連與其他「巨人」收藏品一字排開，視覺更顯衝擊力十足。

「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」限量定價9800元，隨瓶附贈的精美包裝盒，印有《進擊的巨人》經典畫面。這款紀念酒不僅做為限量珍藏品，更是對進擊的巨人的最後致敬，充分展現艾連誓死捍衛自由的理念，巨人迷務必把握最後珍藏機會，真實感受艾連的壓倒性魄力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搶攻年輕族群，《進擊的巨人》聯名造型紀念酒以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，於8月13日限量上市。圖／業者提供
搶攻年輕族群，《進擊的巨人》聯名造型紀念酒以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，於8月13日限量上市。圖／業者提供
由日本講談社授權的《進擊的巨人》聯名造型紀念酒迎來最終回，以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，預計將吸引動漫迷搶購。圖／業者提供
由日本講談社授權的《進擊的巨人》聯名造型紀念酒迎來最終回，以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，預計將吸引動漫迷搶購。圖／業者提供
《進擊的巨人》聯名造型紀念酒近期推出，以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，動漫中的名場景神還原。圖／業者提供
《進擊的巨人》聯名造型紀念酒近期推出，以男主角「艾連·葉卡」為主題的「進擊的巨人-艾連‧葉卡造型紀念酒」，動漫中的名場景神還原。圖／業者提供

建築

延伸閱讀

《星鳴特攻》至少活到明年4月！官方允諾更新三個賽季 明年1月添加新模式

《正港分局》木曜六大金剛演出 造型演技很接地氣

擊中韓粉的心！立院紀念酒有啥玄機？9月才上市現在就轟動

獅隊古林睿煬化身迷弟低調接機 粉絲敲碗陳念琴教林安可跳舞

相關新聞

池昌旭下周現身台北101？親揭限量商品太期待！

韓流、韓綜持續在亞洲發威，近日又有韓星新動態：曾演出《奇皇后》、《Healer》，近日並與林智妍、金准韓、金鍾洙演出新片...

百貨嚴選中秋禮盒 老字號餅舖、異國名店多樣化滿足

中秋送禮是僅次於春節過年的第二大節日，企業、個人送禮除了有需求，對中秋禮品更是愈來愈講究，百貨也端出精選禮品陣容，要搶下...

再現迷幻1960 辛芷蕾演繹Roger Vivier 2024秋冬新品

鮮艷的色彩總能傳達情緒，然而單純的黑與白更能演繹優雅情懷。Roger Vivier正式發表2024秋冬系列，並由中國女星...

長場雄筆下的皮克斯電影場景 UNIQLO全新UT系列開賣

UNIQLO與迪士尼合作，推出全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。本系列以「愛與羈絆」、「團結」...

新北群募「MBTI 16型人格DIY調香」個性登場上百種創新組合 快來調配專屬你的獨特香氛！

調配個性香氣，綻放獨特魅力！今(113)年度「新北群眾募資輔導計畫」反應熱烈，輔導名額於截止日前即全數額滿。其中由香語文創有限公司統籌策劃、香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBTI 16型人格DIY調香」已於7月30日正式上架集資平台(https://r.zecz.ec/JKDB)，歡迎大家一起來發掘專屬自己的靈魂香氣！

中華電信也加入！Google Pixel 9系列即日起預購 指定資費0元起

Google稍早發表了搭載Google AI的Google Pixel 9、 Pixel 9 Pro、Pixel 9 P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。