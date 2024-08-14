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長場雄筆下的皮克斯電影場景 UNIQLO全新UT系列開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與迪士尼合作，推出全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。本系列以「愛與羈絆」、「團結」為主題，精選來自迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰電影中的經典場景，並由藝術家長場雄親自繪製。

藝術家長場雄，1976年出生於東京，以其簡約線條的獨特繪畫風格聞名。全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」設計結合了長場雄的個人經歷所創作，包含兒時觀看星際大戰，以及他成為父親後與孩子們一起觀看皮克斯電影作品的回憶，他從迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰的作品之中，挑選出個人最喜愛的經典場景重新繪製而成。全新UT系列包含男女童裝與襪子配件，售價130元起，全系列已在UNIQLO實體店舖和網路商店正式開賣。

Gap則搭上暑期強檔電影《神偷奶爸4》上映，推出Gap x 小小兵聯名系列童裝，Gap x 小小兵聯名系列共推出8款單品，從《神偷奶爸4》的角色中汲取靈感推出童裝系列，男童裝將Gap經典T恤融合復古條紋元素，並在褲管及衣角細節處加入小小兵的創意圖案；女童裝則將小小兵的俏皮身影結合不同情境，透過活潑印花呈現女孩的可愛。

UNIQLO UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with 長場雄UT印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with 長場雄UT印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with長場雄UT印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with長場雄UT印花T恤，590元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with 長場雄UT長襪，130元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with 長場雄UT長襪，130元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with 長場雄UT長襪，130元。圖／UNIQLO提供
MAGIC FOR ALL with 長場雄UT長襪，130元。圖／UNIQLO提供
Gap x 小小兵聯名系列童裝。圖／Gap提供
Gap x 小小兵聯名系列童裝。圖／Gap提供
Gap x 小小兵聯名系列童裝。圖／Gap提供
Gap x 小小兵聯名系列童裝。圖／Gap提供

Gap 迪士尼 電影

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