長場雄筆下的皮克斯電影場景 UNIQLO全新UT系列開賣

UNIQLO與迪士尼合作,推出全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」。本系列以「愛與羈絆」、「團結」為主題,精選來自迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰電影中的經典場景,並由藝術家長場雄親自繪製。

藝術家長場雄,1976年出生於東京,以其簡約線條的獨特繪畫風格聞名。全新UT系列「MAGIC FOR ALL with長場雄」設計結合了長場雄的個人經歷所創作,包含兒時觀看星際大戰,以及他成為父親後與孩子們一起觀看皮克斯電影作品的回憶,他從迪士尼、皮克斯、漫威和星際大戰的作品之中,挑選出個人最喜愛的經典場景重新繪製而成。全新UT系列包含男女童裝與襪子配件,售價130元起,全系列已在UNIQLO實體店舖和網路商店正式開賣。

Gap則搭上暑期強檔電影《神偷奶爸4》上映,推出Gap x 小小兵聯名系列童裝,Gap x 小小兵聯名系列共推出8款單品,從《神偷奶爸4》的角色中汲取靈感推出童裝系列,男童裝將Gap經典T恤融合復古條紋元素,並在褲管及衣角細節處加入小小兵的創意圖案;女童裝則將小小兵的俏皮身影結合不同情境,透過活潑印花呈現女孩的可愛。