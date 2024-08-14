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全球慰安婦紀念日 婦援會籲日本道歉、納國史和108課綱

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會今舉行「揭示歷史，捍衛正義：東京大審後的實踐對戰爭性暴力受害者的影響-814國際慰安婦悼念記者會」。記者葉冠妤／攝影
今天是全球慰安婦紀念日，婦女救援基金會今舉行「揭示歷史，捍衛正義：東京大審後的實踐對戰爭性暴力受害者的影響-814國際慰安婦悼念記者會」。記者葉冠妤／攝影

8月14日是「全球慰安婦紀念日」，台灣最後一位慰安婦阿嬤已於2023年離世，但阿嬤們一生追求的司法正義仍未實現。婦女救援基金會今舉辦國際慰安婦悼念記者會，要求日本政府正式道歉，同時要求台灣政府應將這段台灣慰安婦／軍事性奴隸歷史納入國史、108課綱，讓下一代有權知道歷史真相，正視戰爭帶給女性的傷害。

婦援會基金會董事長葉德蘭說，雖然台灣最後一位慰安婦阿嬤已經過世，但關於阿嬤們的記憶不容抹滅。戰爭是權勢者的互相競逐，受難、受壓迫的卻是手無寸鐵的百姓，婦援會呼籲日本政府，像個女人一樣挺起胸膛、勇敢站出來，承認過去所作所為。

各國民間團體曾在2000年於日本東京舉辦「女性國際戰犯法庭」，又稱為2000年東京大審。前立委、律師尤美女是當時參與的律師之一，她說，雖然東京大審並無法律效力，但對這些戰後噤聲的阿嬤而言，在國際法庭上為自己、為戰爭受害者發聲，彰顯主體性，具有重要意義，但遺憾日本政府至今仍未道歉。

立委范雲說，這段歷史並未過去，性暴力仍不斷發生，根據聯合國最新報告，去年跟戰爭有關的性暴力增加50%，只因性暴力常被視為戰爭的武器之一。台灣的慰安婦阿嬤等了半個世紀，仍未等到完整的歷史正義，我們除了需要官方的正式道歉，也需要還原歷史真相。

婦援會執行長杜瑛秋說，婦援會7月23日至8月12日蒐集了90則民眾對於戰爭影響的想法，回覆歸納為心理、生理、居住、經濟、生命安全、性別、民生等14個面向，調查發現戰爭對於人民的心理傷害影響最多，占所有回覆問卷的47%，其次是人身安全占40%，第三受影響的是民生占38%，第四是經濟財務占36%，僅有6則提及戰爭下對女性的暴力。

杜瑛秋說，調查結果揭示了戰爭對女性的影響需要更全面地關注，社會也應更加重視、預防性暴力行為的發生。婦援會呼籲，台灣應該正視自己的歷史，將慰安婦事件定位為對女性人權的嚴重侵害，並記載在國史和歷史書籍；教育部門也應將慰安婦／軍事性奴隸事件納入108課綱，讓學生知曉歷史真相與女性人權的重要性，同時，政府也應建立國家婦女人權館，保存相關文化並推動人權教育，正視戰爭帶給女性的傷害，共同努力預防未來的衝突。

婦女救援基金會阿嬤家展區。記者葉冠妤／攝影
婦女救援基金會阿嬤家展區。記者葉冠妤／攝影
婦女救援基金會阿嬤家展區。記者葉冠妤／攝影
婦女救援基金會阿嬤家展區。記者葉冠妤／攝影

慰安婦 戰爭 阿嬤

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