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中華電信也加入！Google Pixel 9系列即日起預購 指定資費0元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣大推出3大預購優惠，最高限量贈全新發表藍牙耳機Google Pixel Buds Pro2。圖／台灣大哥大提供
台灣大推出3大預購優惠，最高限量贈全新發表藍牙耳機Google Pixel Buds Pro2。圖／台灣大哥大提供

Google稍早發表了搭載Google AI的Google Pixel 9、 Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro Fold摺疊手機，Pixel Watch 3智慧手錶、Pixel Buds Pro 2無線藍牙耳機等硬體新品。今年Google Pixel系列不再是台灣大哥大電信獨賣，中華電信首度加入合作銷售行列，推出一系列預購優惠，預計8月22日正式開賣Pixel 9、Pixel 9 Pro XL，9月4日開賣首次引進台灣的摺疊機Pixel 9 Pro Fold，Pixel 9 Pro系列之 Pixel 9 Pro機型將於日後推出。

中華電信精采5G指定資費方案，Google Pixel 9系列手機最低0元起，即日起於中華電信網路門市完成預購，加贈萬元限時首購搶先禮，包括Pixel原廠配件&購物金最高7,000元、Hami Video影劇館+首年免費（價值2,388元）、手機保險3個月（最高價值1,264元）、舊換新限時加碼折2,000元。中華電信最大優勢是擁有電信資費整合Google One雲端空間會員方案，此外，中華電信Hami Video也提供Google用戶30天專屬方案，可在Android TV及Google TV智慧電視或透過Google Play訂閱，即可觀賞Hami Video最新強檔影片及運動賽事轉播。

另外，台灣大哥大也宣布即日起開放預購，申辦台灣大月付1,399元5G專案，即可0元帶走Google Pixel 9；VIP用戶續約購機最高折5,000元，舊換新最高折3,000元。同步推出3大谷粉預購優惠，即日起至8月21日預購Pixel 9送市價5,990元的Pixel Buds Pro；購買Google Pixel 9 Pro XL送總價值近萬元的全新發表藍牙耳機Pixel Buds Pro 2、45W USB-C 旅充、原廠保護套；購買Pixel 9 Pro Fold送市價12,990元的 Google Pixel Watch 2。此外，購買Pixel 9 Pro、 Pixel 9 Pro XL、 Pixel 9 Pro Fold系列可獲得1年的Google One AI進階版方案訂閱，可免付費使用Gemini Advanced，同時享有Google最強大的AI模型與服務功能和2TB儲存空間。

台灣大更提供獨門購機方案，包括MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費，以及HBO GO、Disney+月租約6折優惠，以及YouTube Premium最高前4個月免費。此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦台灣大哥大任一5G專案，可獲智慧共享電動機車WeMo PASS訂閱制90天兌換序號，享每月前3趟免費騎20分鐘，攜手消費者落實減碳。myfone網路門市再加碼，申辦搭配5G 999元以上資費，送最高1,000元mo幣、1,000元myfone online電子禮券與折價券，再抽iPad Air。Open Possible聯名卡購機享2%現金回饋，電信費最高5%現金回饋。

響應循環經濟，台灣大亦推出「舊換新優惠」，限時8月22日至9月31日，用戶可將舊機回收並搭購最新的Google Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro Fold，最高折抵3,000元；若選購Google Pixel 9，最高可折扣2,000元，Google Pixel 8a則可折扣最高1,000元。

中華電信開賣Google Pixel 9系列，輕鬆體驗Google AI生態圈，即日起開放預購享萬元好禮優惠。圖／中華電信提供
中華電信開賣Google Pixel 9系列，輕鬆體驗Google AI生態圈，即日起開放預購享萬元好禮優惠。圖／中華電信提供
申辦台灣大月付1,399元5G專案，即可0元帶走Google Pixel 9。圖／台灣大哥大提供
申辦台灣大月付1,399元5G專案，即可0元帶走Google Pixel 9。圖／台灣大哥大提供
中華電信今宣布自8月22日起將陸續開賣Google最新AI旗艦手機Pixel 9系列及Pixel Watch 3、Pixel Buds Pro 2。圖／中華電信提供
中華電信今宣布自8月22日起將陸續開賣Google最新AI旗艦手機Pixel 9系列及Pixel Watch 3、Pixel Buds Pro 2。圖／中華電信提供

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