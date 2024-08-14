中華電信也加入！Google Pixel 9系列即日起預購 指定資費0元起

Google稍早發表了搭載Google AI的Google Pixel 9、 Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Google Pixel 9 Pro Fold摺疊手機，Pixel Watch 3智慧手錶、Pixel Buds Pro 2無線藍牙耳機等硬體新品。今年Google Pixel系列不再是台灣大哥大電信獨賣，中華電信首度加入合作銷售行列，推出一系列預購優惠，預計8月22日正式開賣Pixel 9、Pixel 9 Pro XL，9月4日開賣首次引進台灣的摺疊機Pixel 9 Pro Fold，Pixel 9 Pro系列之 Pixel 9 Pro機型將於日後推出。

中華電信精采5G指定資費方案，Google Pixel 9系列手機最低0元起，即日起於中華電信網路門市完成預購，加贈萬元限時首購搶先禮，包括Pixel原廠配件&購物金最高7,000元、Hami Video影劇館+首年免費（價值2,388元）、手機保險3個月（最高價值1,264元）、舊換新限時加碼折2,000元。中華電信最大優勢是擁有電信資費整合Google One雲端空間會員方案，此外，中華電信Hami Video也提供Google用戶30天專屬方案，可在Android TV及Google TV智慧電視或透過Google Play訂閱，即可觀賞Hami Video最新強檔影片及運動賽事轉播。

另外，台灣大哥大也宣布即日起開放預購，申辦台灣大月付1,399元5G專案，即可0元帶走Google Pixel 9；VIP用戶續約購機最高折5,000元，舊換新最高折3,000元。同步推出3大谷粉預購優惠，即日起至8月21日預購Pixel 9送市價5,990元的Pixel Buds Pro；購買Google Pixel 9 Pro XL送總價值近萬元的全新發表藍牙耳機Pixel Buds Pro 2、45W USB-C 旅充、原廠保護套；購買Pixel 9 Pro Fold送市價12,990元的 Google Pixel Watch 2。此外，購買Pixel 9 Pro、 Pixel 9 Pro XL、 Pixel 9 Pro Fold系列可獲得1年的Google One AI進階版方案訂閱，可免付費使用Gemini Advanced，同時享有Google最強大的AI模型與服務功能和2TB儲存空間。

台灣大更提供獨門購機方案，包括MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費，以及HBO GO、Disney+月租約6折優惠，以及YouTube Premium最高前4個月免費。此外，搭配「減碳行動 智慧移動」系列活動，申辦台灣大哥大任一5G專案，可獲智慧共享電動機車WeMo PASS訂閱制90天兌換序號，享每月前3趟免費騎20分鐘，攜手消費者落實減碳。myfone網路門市再加碼，申辦搭配5G 999元以上資費，送最高1,000元mo幣、1,000元myfone online電子禮券與折價券，再抽iPad Air。Open Possible聯名卡購機享2%現金回饋，電信費最高5%現金回饋。