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新北群募「MBTI 16型人格DIY調香」個性登場上百種創新組合 快來調配專屬你的獨特香氛！

聯合新聞網／ 有你共創
香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBTI16型人格DIY調香」是結合近期討論度超高的MBTI測驗所推出的產品
香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBTI16型人格DIY調香」是結合近期討論度超高的MBTI測驗所推出的產品

調配個性香氣，綻放獨特魅力！今(113)年度「新北群眾募資輔導計畫」反應熱烈，輔導名額於截止日前即全數額滿。其中由香語文創有限公司統籌策劃、香頌國際有限公司提案的「Aroma Brand MBTI 16型人格DIY調香」已於7月30日正式上架集資平台(https://r.zecz.ec/JKDB)，歡迎大家一起來發掘專屬自己的靈魂香氣！

經發局表示，新北市於109年首創推出「新北市群眾募資輔導計畫」，至今已扶植68組團隊，累計集資金額達新臺幣1.83億元。今(113)年度計畫聚焦「原創性產品」並加強品牌力，例如「Aroma Brand MBTI 16型人格DIY調香」聯手法國格拉斯學院認證的調香師，憑藉專業的香味研發技術，設計出8款獨家香材，搭配討論度超高的MBTI測驗，可創造超過100種香氛組合，只要依循專業配方指引，就能輕鬆調配出符合個人喜好且展現獨特自信的魅力香氛。

Aroma Brand團隊表示，「人的特質是流動的，正如MBTI也會隨著不同的狀態而有所改變，每個特質都蘊含了被祝福的靈魂。」MBTI的8種人格香材，分別代表著8位守護神，結合希臘神話故事，調配出專屬的靈魂香氣。這樣的創新設計，不僅僅是香味的調配，更是一種自我探索和認識的過程。透過每次測驗都能製作出不同時期、不同狀態的專屬香氣，讓香水更加貼合使用者當下的心理和情感狀態。

經發局強調，今年度入選的提案不但與日常生活息息相關，更與流行趨勢緊密結合，商品將陸續上架集資平台，歡迎多多支持新北創意業者。更多詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

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MBTI 16 型人格調香組｜Blessed Soul 被祝福的靈魂

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「Aroma Brand MBTI 16型人格DIY調香」已於7月30日正式上架集資平台
「Aroma Brand MBTI 16型人格DIY調香」已於7月30日正式上架集資平台

8款獨家香材搭配MBTI測驗，可創造超過100種香氛組合，調配個人專屬的魅力香氛
8款獨家香材搭配MBTI測驗，可創造超過100種香氛組合，調配個人專屬的魅力香氛

MBTI的8種人格香材，分別代表著8位守護神，結合希臘神話故事，調配出專屬的靈魂香氣
MBTI的8種人格香材，分別代表著8位守護神，結合希臘神話故事，調配出專屬的靈魂香氣

MBTI

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