有法式甜點也有麵包！深法全新品牌「森夜」東區登場

「深夜裡的法國手工甜點（以下簡稱「深法」）」，今夏於台北東區商圈打造全新品牌「森夜Bread & Coffee」，以歐式小木屋風格，提供法式甜點、麵包、咖啡與特色餐點，並且標榜是全台首間「100%使用ÉCHIRÉ艾許奶油」的專門店，為甜點愛好者提供全新的去處。

「森夜」店址鄰近捷運忠孝復興站，全店以大地色系與木質調性為主要裝潢風格，可見到回收再利用的紫檀木、老柚木地板、岩片等素材，並透過刻意降低亮度燈光，營造出輕鬆且舒適的氣氛。整體則是融合烘焙與咖啡店的複合型空間。

除了空間之外，森夜的特色之一，就是全店奶油系列產品皆以法國「ÉCHIRÉ艾許奶油」製作。ÉCHIRÉ艾許奶油為AOP法定產區管制認證的頂級品牌，獲得許多米其林主廚與甜點師青睞。森夜也成為全台首家「100%使用ÉCHIRÉ艾許奶油」專門店，獲得品牌認證並取得商標使用授權。店內供應有塔皮餅乾、費南雪、艾許奶油千層酥、瑪德蓮等甜點，呈現出艾許奶油本身香氣與質地特色，單片售價40～60元不等，並提供禮盒組。

提供法式小點之外，店內也提供使用艾許奶油製作的布里歐，還有酸種麵包、巧巴達、可頌、法式長棍、牛奶麵包等6種麵包品項，單個售價90～240元。以「布里歐」為例，擁有濃而不膩、細緻的乳香與堅果香氣，口感柔軟。隨著正式開幕之後，還會供應西芹牛肉洋芋泥、雞肝醬與抹醬等品項，讓民眾可以組成麵包餐，享受不同的風味。

【森夜Bread & Coffee】

台北市大安區復興南路一段146號

02-2775-2900