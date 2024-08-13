世界賽國手前哨戰！2024台灣最佳侍酒師大賽冠軍是他

「2024台灣最佳侍酒師大賽」於台北Ｗ飯店盛大落幕，選手需以全英文應戰世界規格賽事，歷經各類關卡，最終由張哲豪奪冠，亞軍、季軍分別為劉育捷、林允順，主辦的台灣侍酒師協會也表示希望能藉由此賽事，為台灣好手創建學習與展現的平台，冠軍更能獲得國手賽資格，進一步朝世界殿堂邁進。

本次「2024台灣最佳侍酒師大賽」初賽的理論題即包含各地區飲品知識、釀造、種植等方向，除了基本知識外也有時事題，侍酒師需不停更新各項飲品及餐飲新知，才有機會脫穎而出。本次進入決賽的張哲豪、劉育捷、林允順三位選手各個都是經驗豐富的好手，經歷專業理論的考驗後，決賽重點為更加靈活的侍酒服務，本屆賽事主委曾思皓說明命題設計時提及：「侍酒知識皆為選手創造體驗的輔助，透過賽事最希望能看到侍酒師展現台風、待客以及臨機應變的素養。」

本屆賽事決賽選手須通過共7個關卡，分別有不同酒款盲飲、酒款介紹、酒單改錯、餐酒搭配等侍酒實務內容，特別不同的是，本次其中一道賽題模擬餐飲現場實況，安排來賓在不同時間入席，選手不僅要記每個來賓的服務重點，還要配合時間差提供最佳服務，對選手的反應與心理素質都是嚴峻考驗。

本屆冠軍張哲豪得知獲獎後也感性地表示：「去年參與台灣最佳侍酒師大賽獲得銀牌，所以今年也將此賽事冠軍設為目標，邊工作邊準備了四個多月，覺得自己心態相較去年穩定許多，未來也會朝更大的目標努力。」

擁有多項賽事經驗的林允順選手也說：「先前參與很多競賽都是考驗單純酒款，台灣最佳侍酒師大賽特別的是需要擁有不同飲品知能，要廣泛地認識許多酒水知識才能應對。」顯現本次競賽比照國際規格的高水準需求，選手必須在極短的時間以專業為不同賓客安排最理想的餐飲搭配，還要同時兼顧餐食理念以展現特色，如此對接未來國手競賽能力，甚至接軌世界大賽。

台灣侍酒師協會理事長夏豪均指出：「『台灣最佳侍酒師大賽』不僅僅是一場比拼技藝的舞台，更是提倡交流與學習的機會。我們希望藉由這個平台，讓更多侍酒師能夠互相切磋、分享經驗，共同提升專業水準。」並預告目前正在為2025年亞太最佳侍酒師大賽以及2026年世界最佳侍酒師大賽做準備，且2026年的ASI General Assembly年會將在台北舉行，屆時全世界的頂尖侍酒師和領導人物將會齊聚台北，令人期待藉由侍酒師專業吸引全球目光聚焦台灣，促進台灣餐飲國際化發展。

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