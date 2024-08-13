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當年沒人買！台灣錯過草間彌生「大南瓜」 拍賣官曝祕辛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會大師講座今邀請台灣首席藝術拍賣官陸潔民（中）演講「藝海星燈30年」。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會大師講座今邀請台灣首席藝術拍賣官陸潔民（中）演講「藝海星燈30年」。記者趙容萱／攝影

日本當代藝術家草間彌生最知名的作品之一「南瓜」，現位於日本直島地中美術館大門口，資深藝術品拍賣官陸潔民今天在台中講座分享，1998年家草間彌生應邀來台，他協助拍賣218公分的「南瓜」作品，結果沒人買，作品沒能留在台灣，如今市價1.5億元，當初買了會「大痛30天」，但沒買「懊悔30年」還在想這事。

陸潔民指出，他常勸董事長、富太太，想投入藝術收藏投資，多看、多問、多讀、多跑市場，提升審美能力，「別說『我不懂』，一說『我不懂』就知道是肥羊」；藝術收藏投資5大關鍵，碰得到還要碰得對、看得懂還要看得透、買得起還要買得好、藏得住還要藏得樂、賣得掉還要賣得妙。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵說，陸潔民是中華民國畫廊協會資深顧問、藝術品拍賣官，對藝術收藏與投資、亞洲藝術市場、拍賣市場等深入研究，建經協會大師講座今邀請他演講「藝海星燈30年」，分享優游藝海的心境。

陸潔民說，他原本在美國矽谷擔任雷達工程師，因失戀想找回兒興趣，重拾畫筆，拜北京畫院畫家趙秀煥學畫，後為協助老師賣畫，尋找畫廊，1992年返台在敦煌藝術中心辦畫展，畫作銷售一空，開啟他的藝術職涯。

陸潔民1998年任中華民國畫廊協會秘書長，主辦台北國際藝術博覽會，邀請日本藝術家草間彌生與超現實主義大師Roberto Matta來台，還帶著台灣的畫廊去參加北京、上海等地的藝術博覽會；九二一大地震後，畫廊協會舉辦慈善拍賣，這也是他的第一場藝術拍賣，共募集1000多萬善款。

陸潔民說，草間彌生當初來台，一張版畫2萬元台幣，15年後LV與其合作時漲到20萬元，LV合作3年，漲到60萬元，這就是專家都無法預測的上漲、全球效應；當年草間彌生帶來一個218公分的大南瓜作品3個月都沒賣掉，還給草間彌生。

「大痛30天，懊悔30年。」他說，當年若痛捨重金買下大南瓜，現在會很開心，沒買的人可能懊悔至今，還在想這件事。

台中市建築經營協會大師講座今邀請台灣首席藝術拍賣官陸潔民（左）演講「藝海星燈30年」，右為建經協會理事長葉昱徵。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會大師講座今邀請台灣首席藝術拍賣官陸潔民（左）演講「藝海星燈30年」，右為建經協會理事長葉昱徵。記者趙容萱／攝影

南瓜 日本 草間彌生

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