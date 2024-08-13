進口KIRIN生茶升級大放送 登錄抽日本機票、飯店住宿
「KIRIN生茶」從口感到包裝全新升級，即日起以嶄新面貌和消費者見面。為慶祝全新升級，「KIRIN生茶」特別推出「生茶陪你開啟旅行的意義．登錄發票抽日本機票」活動。即日起至10月31日止，凡購買台灣麒麟進口的「KIRIN生茶525ml」商品，即可上傳發票至活動網站兌換KIRIN Points，有機會抽萬元日本機票及捷絲旅指定飯店住宿券等多項好禮，另外9月9日至30日指定期間，入住全台7家指定Just Sleep捷絲旅，有機會獲得KIRIN生茶留白提袋。
全新升級的「KIRIN生茶」，動人口感來自三大秘訣，採用「100%日本國產冠茶葉」，確保茶湯擁有清爽的香氣與順口的滋味，並使用「微粉碎工法」，將甘甜、層次、香氣的餘韻保留，將細細研磨的茶葉粉注入茶湯，釋放豐富層次及餘韻，完美呈現正宗日本綠茶的美味。此外，全新的「凍結回甘工法」，通過冷凝凍結技術，將茶湯萃取液冷凍凝結16小時以上，減少苦澀感，帶來滑順口感，讓人彷彿置身春日的新茶園。
口感升級之外，外包裝也有大變身，全新「生茶」包裝以白色背景為基礎，採用簡潔優雅的造型，同時使用淬鍊出的茶湯滴做為主題，呈現出細心沖泡、且美味優質的茶湯意象，符合現今生活的簡約美學。
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