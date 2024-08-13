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彰監「鐵窗牌」蛋黃酥每顆降2元 8.5萬顆22日電話搶購
物價上漲後通常下不來，法務部彰化監獄不以營利為目的，反映蛋價下跌，中秋經典蛋黃酥售價每顆降兩元，其餘商品價格維持不變，消息傳開詢問度爆表；彰監表示，本（8）月22日上午8點起受理電話預購。
彰監成立「儒林烘焙坊」培養受刑人一技之長，中秋前夕開賣「鐵窗牌」月餅行之有年，因用料實在又是名師傳授烘焙技巧，相較坊間蛋黃酥口味毫不遜色，曾創下一天賣8萬顆紀錄。近年原物料接連上漲，以經典蛋黃酥為例，從7年前每顆24元，到2022每顆38.5元，去年42元，去年限量9萬顆仍在兩天內訂購一空。
彰監今表示，研發製作月餅產品並非以營利為目的，而是希望受刑人學習烘焙技能，出獄後能憑一技之長自力更生，為未來創業做好準備；歷年推出的「鐵窗牌」月餅共有經典蛋黃、古早味綠豆椪、素食綠豆椪三種口味，今年反映原物料市場行情，特別是蛋價比去年便宜，所以調整蛋黃酥價格。
彰監降價公告一出，引起老饕注意。彰監表示，今年預計生產8萬5千顆，經典蛋黃酥一盒10顆裝400元，整盒比去年降價20元，又今年限量生產8萬5000顆，每日供應500盒，8月26日起至9月16日取貨。
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