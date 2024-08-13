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誠品「書寫便利店」千款特色筆墨大集合 體驗香菜墨水

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品書寫便利店 X Jeantopia實木文具收納長盒組，可收納文具，波浪型置物蓋更為筆具而生。圖／誠品提供
誠品書寫便利店 X Jeantopia實木文具收納長盒組，可收納文具，波浪型置物蓋更為筆具而生。圖／誠品提供

文具迷準備衝，誠品生活松菸首檔書寫用品特展「書寫便利店」8月15日將於3樓藝文空間限時開張，集結台灣及歐美日等多國書寫工具，逾千款最新潮流設計特色筆墨新鮮直送，還有香菜、紅酒、冰淇淋汽水等多款限定風味墨水開放現場試寫試聞。

今年更首度推出超萌自創IP角色「筆筆&墨墨」筆墨兄弟，聯手日本PLATINUM入門必備鋼筆、懷舊復古風ANTERIQUE原子筆以及台灣在地藍濃道具屋墨水等國際知名文具品牌，合作共推誠品限定款。

主打特色文具包括：擅長將台灣意象調入墨水的藍濃道具屋再推誠品限定香味墨水，台灣代表「香菜」口味搞怪登場；還有「咖啡歐蕾」、夏季限定的「冰淇淋汽水」，以及微醺「紅酒」4大風味，呈現視覺與味覺的神奇書寫體驗。

ANTERIQUE原子筆搭配筆墨兄弟環繞式金色LOGO與筆夾，質感呈現10大色系經典復古風格；日本PLATINUM專為新手設計的初階鋼筆，4款透明色筆身印上「on the WRITE way」和「it’s the WRITE time」等標語；「Jeantopia實木文具收納長盒組」不僅有足夠空間可收納各類文具，波浪型的置物蓋更專為筆具而生；「maruman Mnemosyn A5方格筆記本」，上翻式可撕設計讓你隨手記下重要靈感。

「書寫便利店」8月15日至9月1日於誠品生活松菸、誠品線上、誠品蝦皮商城同步販售，活動期間購買參展商品單筆滿1,800元即贈限量「寫書便利店L夾」一份；滿3,000元再享超值文具大獎抽獎機會一次。展場消費不限金額還可以99元優惠價加購限量可愛造型墨水「小墨魚」一組。

誠品生活松菸書寫用品特展「書寫便利店」8月15日將於3樓藝文空間限時開張，今年首度推出自創IP角色「筆墨兄弟」獨家聯名商品公開。圖／誠品提供
誠品生活松菸書寫用品特展「書寫便利店」8月15日將於3樓藝文空間限時開張，今年首度推出自創IP角色「筆墨兄弟」獨家聯名商品公開。圖／誠品提供
誠品「書寫便利店」與台灣在地墨水品牌藍濃道具屋合作推出誠品限定香味墨水，包含：香菜、咖啡歐蕾、紅酒與冰淇淋汽水4大風味。圖／誠品提供
誠品「書寫便利店」與台灣在地墨水品牌藍濃道具屋合作推出誠品限定香味墨水，包含：香菜、咖啡歐蕾、紅酒與冰淇淋汽水4大風味。圖／誠品提供
誠品「書寫便利店」聯名日本ANTERIQUE原子筆，搭配筆墨兄弟環繞式金色LOGO與筆夾。圖／誠品提供
誠品「書寫便利店」聯名日本ANTERIQUE原子筆，搭配筆墨兄弟環繞式金色LOGO與筆夾。圖／誠品提供
誠品書寫便利店iMAT環保無毒書寫便利墊A4變A5，松菸展場限定米白、誠品線上/誠品蝦皮商城限定深藍。圖／誠品提供
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誠品書寫便利店25K攜書袋，晴空藍、日安白，以誠品經典提袋尺寸設計，書籍、小物隨身帶著走。圖／誠品提供
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