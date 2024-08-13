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一探菲林後秘辛 萬寶龍Filmmaking特展德國漢堡開展中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為紀念「大師傑作」問世100周年、萬寶龍並推出The Origin系列鋼筆。圖／Montblanc提供
為紀念「大師傑作」問世100周年、萬寶龍並推出The Origin系列鋼筆。圖／Montblanc提供

所有偉大的故事，在形而上的意義都需要進行「寫作」，一如一部精彩的電影、最初需要有編劇寫出了劇本。萬寶龍於德國漢堡的Montblanc Haus舉辦了「Inspire Writing Filmmaking」特展，除了慶祝「大師傑作」系列書寫工具誕生百周年，也再次回憶了書寫、寫作以及思想的激盪花火。

MONTLANC行銷與商品銷售總裁Vincent Montalescot表示：「若是沒有劇本創作的藝術作為基礎，電影的魔力就永遠無法栩栩如生地呈現在大銀幕上。」也正因為為打造精彩的故事、塑造人物角色和構建令人著迷的世界，包括安德森為MONTBLANC創作的世界，執筆書寫是至關重要的第一步。「展覽旨在激發新意念和情感，邀請世界透過嶄新的、且可能是意想不到的角度，重新探索永恆的書寫藝術。」

展覽將空間內佈置成一方懷舊、有著木製電影椅的小型放映空間，賓客將在此戴上萬寶龍的MB 01全罩式耳機欣賞影片，同時感受到膠卷、電影，以及科技的魅力；復古家具，以黃和綠色為空間點綴，更有萬寶龍靈感始源的雪山成為展覽的空間設計元素，同時展覽更展出由柏林德國電影資料館、漢堡電影暨電視博物館協會所提供的分鏡腳本、電影劇本文稿等文件，像帶人穿梭在時光隧道，並踏進了幕後，感受一部偉大電影作品、一部大師傑作的誕生秘辛。

事實上，2024年正是萬寶龍「大師傑作」書寫系列工具的100周年，萬寶龍為此早早推出了The Origin書寫工具系列，同時更有#146筆記本、墨水，以紀念這項經典設計之於人類文明史所扮演的溫暖角色。

「Inspire Writing Filmmaking」特展已於Montblanc Haus展開，單人、成人門票為14歐元，如欲預約，則可洽詢官方網站：https://tickets.montblanc-haus.com/selection/timeslotpass?productId=10229167221601&lang=en

懷舊的木質電影座椅，帶人重溫一如書寫的溫暖感動。圖／Montblanc提供
懷舊的木質電影座椅，帶人重溫一如書寫的溫暖感動。圖／Montblanc提供
展覽空間還原了萬寶龍的靈感場景、白朗峰，氣勢滂薄。圖／Montblanc提供
展覽空間還原了萬寶龍的靈感場景、白朗峰，氣勢滂薄。圖／Montblanc提供
所有偉大的作品都是一次形而上的書寫、寫作，一如電影的誕生之初、也需要編劇寫作劇本。圖／Montblanc提供
所有偉大的作品都是一次形而上的書寫、寫作，一如電影的誕生之初、也需要編劇寫作劇本。圖／Montblanc提供
特製的Montblanc #146筆記本，封面並以黑白對比鮮明的100，為經典年份留念。圖／Montblanc提供
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