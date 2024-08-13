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首發限量240盒！家樂福再攜手日本甜點大師「小山進」推中秋鳳梨酥禮盒

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
烘焙甜點大師小山進。記者黃筱晴／攝影
烘焙甜點大師小山進。記者黃筱晴／攝影

繼今年初與家樂福合作推出蘋果派熱銷一空，曾5度獲得日本「電視冠軍」的烘焙甜點大師小山進，今年中秋再與家樂福烘焙團隊聯手，技術轉移，將中秋必吃夯品鳳梨酥提升新層次，特別選用台農17號金鑽鳳梨，以在地的食材，研發出風味令人驚喜的「NAKERY鳳梨酥禮盒」。建議售價899元，即日起首發限量240盒限定家樂福新店店開賣，緊接著8月21日起全台家樂福量販分店天天限量600盒供應。

小山進利用金鑽鳳梨果肉細嫩、甜度飽滿的特性，製作出的鳳梨酥香氣迷人，內餡微酸不膩，搭配酥軟的外皮，口感豐富有層次，品嚐瞬間感受盡是迷人的鳳梨果香氣，並且搭配馬達加斯加波本種香草、京都森半抹茶粉、台灣妮娜92%巧克力等特選食材，開發出原味、抹茶、巧克力3種不同口味的鳳梨酥。

家樂福NAKERY裸焙坊以無添加、最透明的生產理念深受顧客喜愛，此次透過與小山進的合作，延續傳統手法，並在風味注入新思維，不走甜膩路線，更追求原生鳳梨的滋味，讓每口都能口齒留香。NAKERY鳳梨酥禮盒並由世界麵包冠軍吳寶春輔助代工生產，可說是雙大師美味傑作。

家樂福「饗月中秋」已在7月中旬熱身開跑，推出中秋月餅、椪餅、酥餅等禮盒，9月1日前會員專屬，至分店現場購買或預購指定中秋月餅商品，單筆滿2,000元送200元現金折價券。

曾5度獲得日本「電視冠軍」的烘焙甜點大師小山進親臨記者會現場。記者黃筱晴／攝影
曾5度獲得日本「電視冠軍」的烘焙甜點大師小山進親臨記者會現場。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY鳳梨酥禮盒」共有原味、抹茶、巧克力3種不同口味。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY鳳梨酥禮盒」共有原味、抹茶、巧克力3種不同口味。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY鳳梨酥禮盒」由家樂福烘焙團隊旅日向小山進（中）學習及技術轉移，並由吳寶春（左二）輔助代工生產。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY鳳梨酥禮盒」由家樂福烘焙團隊旅日向小山進（中）學習及技術轉移，並由吳寶春（左二）輔助代工生產。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY鳳梨酥禮盒」共有原味、抹茶、巧克力3種不同口味。記者黃筱晴／攝影
「NAKERY鳳梨酥禮盒」共有原味、抹茶、巧克力3種不同口味。記者黃筱晴／攝影
NAKERY鳳梨酥禮盒，3種口味共6入裝，建議售價899元。記者黃筱晴／攝影
NAKERY鳳梨酥禮盒，3種口味共6入裝，建議售價899元。記者黃筱晴／攝影

中秋 家樂福 鳳梨酥

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