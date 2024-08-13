Chaumet頂級珠寶捕捉舞台魅力 隋棠、謝欣穎秀億級珠寶

法國皇室珠寶品牌Chaumet，自即日起於台北中山堂舉辦以表演藝術為主題發想的「Chaumet en Scène」頂級珠寶展，採預約制鑑賞，共帶來近200件、總價約30億台幣的頂級珠寶作品。許久未亮相精品活動的女星隋棠戴上全場單價最高、定價1.35億元的Harmonie藍寶石鑽石項鍊優雅現身，林柏宏秀出重逾八克拉的Mélodie鑽戒，而謝欣穎身上的Partition祖母綠與鑽石珠寶總價也超過1.6億，三位演員以各自的舞台氣質展現奢華貴氣。

●音樂、舞蹈、魔術的華麗登台

「Chaumet en Scène」法文意為「舞台上的Chaumet」。身為演員的隋棠喜歡看結合舞蹈和音樂的音樂劇，因此很喜愛這次匯聚不同形式表演藝術的設計，她表示光是第一眼看到這條項鍊就目不轉睛，因為項鍊是以許多大小不同的鑽石與藍寶石交織而成，如同配戴在頸間的一段生動樂譜，華麗又具有個性。她也特別推薦隨著這次珠寶展首度來台展出的Le Jardin de Chaumet系列，其中以約瑟芬皇后鍾愛的麥穗為發想的項鍊，富饒與豐收的象徵意義，她認為是身為母親的她能給予孩子最美好的祝福。

林柏宏演繹今年初品牌發表的Un Air de Chaumet造型珠寶，羽毛象徵自由與飛翔的概念很打動他，雖然是以胸針的形式配戴在西裝上，不過其實設計承襲了Chaumet傳統可轉換式珠寶的巧思，也可當作一件冠冕配戴。在各種寶石中他最喜歡鑽石，他認為對男士來說是最容易配戴的，而這次Chaumet en Scène系列中以舞蹈為靈感的設計深具動感，讓他相當驚豔，尤其是Ballet項鍊的設計是從舞台上方俯看舞者裙擺，也讓他想起經典舞碼《天鵝湖》中優雅的飛羽。

Partition是向來偏好藍色系寶石的謝欣穎首次嘗試的祖母綠珠寶，很意外如此合適！她認為，這次的設計以音符和五線譜為靈感，讓原本貴氣優雅的祖母綠、藍寶石、鑽石組合，多了活潑律動的感覺，顯得很有活力。而這次的新作中，除了芭蕾、以雙人舞探戈為靈感的Tango也讓她留下深刻的印象，以表演藝術為靈感的生動讓珠寶更有配戴感。

●經典冠冕牆首度亮相

「舞台上的Chaumet」可以說是以珠寶語彙重新演繹舞台表演的傑作，共9個套組，分別演繹了音樂、舞蹈、與魔術三種不同領域的藝術。展覽中的每一件作品都講述了不同的故事，透過百年承傳的精湛工藝與獨特設計，以三種節奏明快的章節獨特地詮釋了律動藝術。鑑賞焦點包括以縞瑪瑙及鑽石交織線條刻畫擺動的流蘇、並墜上神秘紫色剛玉的Swing手環；以鑽石璀璨光芒在鋼索般扭轉、傾斜、扁平的金屬線條間恣意流轉的Voltige冠冕，以及以立體金工刻畫飄逸舞裙的Ballet項鍊。

除了今年六月底才全球首度曝光的Chaumet en Scène系列珠寶，同場也展出多款品牌極具代表性的珠寶。展區之一聚焦品牌歷史上與拿破崙皇室家族的交情，例如從為約瑟芬皇后打造的冠冕而延伸出的Josephine系列珠寶，以及近年來以枕型切割寶石為主的一系列嶄新設計，讓人想起品牌曾為拿破崙訂製的鑲鑽寶劍。