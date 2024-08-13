快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Chaumet頂級珠寶捕捉舞台魅力 隋棠、謝欣穎秀億級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林柏宏演繹Un Air de Chaumet可轉換式珠寶，其胸針可作為冠冕配戴。記者沈昱嘉／攝影
林柏宏演繹Un Air de Chaumet可轉換式珠寶，其胸針可作為冠冕配戴。記者沈昱嘉／攝影

法國皇室珠寶品牌Chaumet，自即日起於台北中山堂舉辦以表演藝術為主題發想的「Chaumet en Scène」頂級珠寶展，採預約制鑑賞，共帶來近200件、總價約30億台幣的頂級珠寶作品。許久未亮相精品活動的女星隋棠戴上全場單價最高、定價1.35億元的Harmonie藍寶石鑽石項鍊優雅現身，林柏宏秀出重逾八克拉的Mélodie鑽戒，而謝欣穎身上的Partition祖母綠與鑽石珠寶總價也超過1.6億，三位演員以各自的舞台氣質展現奢華貴氣。

●音樂、舞蹈、魔術的華麗登台

「Chaumet en Scène」法文意為「舞台上的Chaumet」。身為演員的隋棠喜歡看結合舞蹈和音樂的音樂劇，因此很喜愛這次匯聚不同形式表演藝術的設計，她表示光是第一眼看到這條項鍊就目不轉睛，因為項鍊是以許多大小不同的鑽石與藍寶石交織而成，如同配戴在頸間的一段生動樂譜，華麗又具有個性。她也特別推薦隨著這次珠寶展首度來台展出的Le Jardin de Chaumet系列，其中以約瑟芬皇后鍾愛的麥穗為發想的項鍊，富饒與豐收的象徵意義，她認為是身為母親的她能給予孩子最美好的祝福。

林柏宏演繹今年初品牌發表的Un Air de Chaumet造型珠寶，羽毛象徵自由與飛翔的概念很打動他，雖然是以胸針的形式配戴在西裝上，不過其實設計承襲了Chaumet傳統可轉換式珠寶的巧思，也可當作一件冠冕配戴。在各種寶石中他最喜歡鑽石，他認為對男士來說是最容易配戴的，而這次Chaumet en Scène系列中以舞蹈為靈感的設計深具動感，讓他相當驚豔，尤其是Ballet項鍊的設計是從舞台上方俯看舞者裙擺，也讓他想起經典舞碼《天鵝湖》中優雅的飛羽。

Partition是向來偏好藍色系寶石的謝欣穎首次嘗試的祖母綠珠寶，很意外如此合適！她認為，這次的設計以音符和五線譜為靈感，讓原本貴氣優雅的祖母綠、藍寶石、鑽石組合，多了活潑律動的感覺，顯得很有活力。而這次的新作中，除了芭蕾、以雙人舞探戈為靈感的Tango也讓她留下深刻的印象，以表演藝術為靈感的生動讓珠寶更有配戴感。

●經典冠冕牆首度亮相

「舞台上的Chaumet」可以說是以珠寶語彙重新演繹舞台表演的傑作，共9個套組，分別演繹了音樂、舞蹈、與魔術三種不同領域的藝術。展覽中的每一件作品都講述了不同的故事，透過百年承傳的精湛工藝與獨特設計，以三種節奏明快的章節獨特地詮釋了律動藝術。鑑賞焦點包括以縞瑪瑙及鑽石交織線條刻畫擺動的流蘇、並墜上神秘紫色剛玉的Swing手環；以鑽石璀璨光芒在鋼索般扭轉、傾斜、扁平的金屬線條間恣意流轉的Voltige冠冕，以及以立體金工刻畫飄逸舞裙的Ballet項鍊。

除了今年六月底才全球首度曝光的Chaumet en Scène系列珠寶，同場也展出多款品牌極具代表性的珠寶。展區之一聚焦品牌歷史上與拿破崙皇室家族的交情，例如從為約瑟芬皇后打造的冠冕而延伸出的Josephine系列珠寶，以及近年來以枕型切割寶石為主的一系列嶄新設計，讓人想起品牌曾為拿破崙訂製的鑲鑽寶劍。

另一展區則聚焦品牌最負盛名的自然主義風格作品，除了隋棠鍾愛的Le Jardin de Chaumet麥穗項鍊，還有以海浪、槲寄生、葡萄等大自然意向為靈感的創作。值得一提的是，此次展覽特別設置一面冠冕牆，彷彿走進巴黎芳登廣場12號的總店，集結多件從經典風格到精妙設計的冠冕，呈獻品牌傳承兩世紀以來的冠冕創作藝術。

女星謝欣穎配戴總價近台幣1億6千萬元的珠寶出席Chaumet en Scène頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
女星謝欣穎配戴總價近台幣1億6千萬元的珠寶出席Chaumet en Scène頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
Partition項鍊，鉑金及18K白金鑲嵌3顆哥倫比亞祖母綠各約重8.63、4.78和1.61克拉、圓形祖母綠、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約8,200萬元。圖／Chaumet提供
Partition項鍊，鉑金及18K白金鑲嵌3顆哥倫比亞祖母綠各約重8.63、4.78和1.61克拉、圓形祖母綠、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約8,200萬元。圖／Chaumet提供
Tango戒指，18K白金鑲嵌5.11 克拉莫三比克產枕形切割帕拉伊巴碧璽、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Tango戒指，18K白金鑲嵌5.11 克拉莫三比克產枕形切割帕拉伊巴碧璽、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Ballet項鍊，18K白金鑲嵌3顆錫蘭產枕形切割藍寶石分別重8.03、5.79和5.77克拉、圓形藍寶石、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Ballet項鍊，18K白金鑲嵌3顆錫蘭產枕形切割藍寶石分別重8.03、5.79和5.77克拉、圓形藍寶石、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
林柏宏演繹Un Air de Chaumet可轉換式珠寶，其胸針可作為冠冕配戴。記者沈昱嘉／攝影
林柏宏演繹Un Air de Chaumet可轉換式珠寶，其胸針可作為冠冕配戴。記者沈昱嘉／攝影
Harmonie戒指，18K白金鑲嵌1顆3.02克拉的 D FL Type IIA明亮式切割鑽石、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Harmonie戒指，18K白金鑲嵌1顆3.02克拉的 D FL Type IIA明亮式切割鑽石、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
隋棠配戴本次展覽最高單價的Harmonie項鍊。記者沈昱嘉／攝影
隋棠配戴本次展覽最高單價的Harmonie項鍊。記者沈昱嘉／攝影
Voltige冠冕，18K白金鑲嵌3.21克拉橢圓形切割D VVS2鑽石、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Voltige冠冕，18K白金鑲嵌3.21克拉橢圓形切割D VVS2鑽石、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
女星謝欣穎配戴總價近台幣1億6千萬元的珠寶出席Chaumet en Scène頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
女星謝欣穎配戴總價近台幣1億6千萬元的珠寶出席Chaumet en Scène頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
Partition耳環，鉑金及18K白金鑲嵌2顆哥倫比亞祖母綠各約重2.95和2.83克拉、圓形祖母綠、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Partition耳環，鉑金及18K白金鑲嵌2顆哥倫比亞祖母綠各約重2.95和2.83克拉、圓形祖母綠、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
隋棠配戴本次展覽最高單價的Harmonie項鍊。記者沈昱嘉／攝影
隋棠配戴本次展覽最高單價的Harmonie項鍊。記者沈昱嘉／攝影
Harmonie耳環，18K白金鑲嵌6顆明亮式切割鑽石、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Harmonie耳環，18K白金鑲嵌6顆明亮式切割鑽石、圓形藍寶石和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
林柏宏演繹Un Air de Chaumet可轉換式珠寶，其胸針可作為冠冕配戴。記者沈昱嘉／攝影
林柏宏演繹Un Air de Chaumet可轉換式珠寶，其胸針可作為冠冕配戴。記者沈昱嘉／攝影
Le Jardin de Chaumet系列麥穗項鍊。記者孫曼／攝影
Le Jardin de Chaumet系列麥穗項鍊。記者孫曼／攝影
Illusion項鍊， 18K白金鑲嵌5顆總重量超過15克拉的橢圓形莫三比克紅寶石、橢圓形鑽石和明亮式切割鑽石、半月形紅寶石。圖／Chaumet提供
Illusion項鍊， 18K白金鑲嵌5顆總重量超過15克拉的橢圓形莫三比克紅寶石、橢圓形鑽石和明亮式切割鑽石、半月形紅寶石。圖／Chaumet提供
Mélodie戒指，18K白金鑲嵌1顆 8.18克拉的D FL祖母綠式切割鑽石、明亮式切割和三角形切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Mélodie戒指，18K白金鑲嵌1顆 8.18克拉的D FL祖母綠式切割鑽石、明亮式切割和三角形切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Swing手環，18K白金鑲嵌 2 顆錫蘭枕形切割紫粉色剛玉分別為5.86和3.40克拉、1顆3.37克拉馬達加斯加枕形切割粉色剛玉、縞瑪瑙圖案和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
Swing手環，18K白金鑲嵌 2 顆錫蘭枕形切割紫粉色剛玉分別為5.86和3.40克拉、1顆3.37克拉馬達加斯加枕形切割粉色剛玉、縞瑪瑙圖案和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供
隋棠配戴本次展覽最高單價的Harmonie項鍊。記者沈昱嘉／攝影
隋棠配戴本次展覽最高單價的Harmonie項鍊。記者沈昱嘉／攝影
本次展覽最高單價作品為隋棠配戴的Harmonie項鍊，可拆主鑽為1顆8.72克拉的F FL Type IIA梨形鑽石， 18K白金鑲嵌圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約台幣1億3,500萬元。圖／Chaumet提供
本次展覽最高單價作品為隋棠配戴的Harmonie項鍊，可拆主鑽為1顆8.72克拉的F FL Type IIA梨形鑽石， 18K白金鑲嵌圓形藍寶石和明亮式切割鑽石，約台幣1億3,500萬元。圖／Chaumet提供
女星謝欣穎配戴總價近台幣1億6千萬元的珠寶出席Chaumet en Scène頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影
女星謝欣穎配戴總價近台幣1億6千萬元的珠寶出席Chaumet en Scène頂級珠寶展。記者沈昱嘉／攝影

珠寶 鑽石

延伸閱讀

跟著肖戰帥一波！多層次珠寶上手 結成「風格」手印

林柏宏、謝欣穎飛紐約見影迷 被觀眾誤以為「下降頭」

凱米狂風磁磚亂飛 隋棠豪宅天窗爆裂網嚇：心碎聲音

獨／謝欣穎砍上段婚姻告吹愛情 自剖「沒安全感」內幕

相關新聞

彰監「鐵窗牌」蛋黃酥每顆降2元 8.5萬顆22日電話搶購

物價上漲後通常下不來，法務部彰化監獄不以營利為目的，反映蛋價下跌，中秋經典蛋黃酥售價每顆降兩元，其餘商品價格維持不變，消...

搶攻國旅！台北福華一泊二食優惠價 享經典中餐廳3選1

台北福華大飯店看準夏季國旅市場，集結館內3間中餐廳，即日起推出4人同行「台北城旅慢食2日遊」一泊二食專案。專案內含兩間高...

誠品「書寫便利店」千款特色筆墨大集合 體驗香菜墨水

文具迷準備衝，誠品生活松菸首檔書寫用品特展「書寫便利店」8月15日將於3樓藝文空間限時開張，集結台灣及歐美日等多國書寫工...

一探菲林後秘辛 萬寶龍Filmmaking特展德國漢堡開展中

所有偉大的故事，在形而上的意義都需要進行「寫作」，一如一部精彩的電影、最初需要有編劇寫出了劇本。萬寶龍於德國漢堡的Mon...

首發限量240盒！家樂福再攜手日本甜點大師「小山進」推中秋鳳梨酥禮盒

繼今年初與家樂福合作推出蘋果派熱銷一空，曾5度獲得日本「電視冠軍」的烘焙甜點大師小山進，今年中秋再與家樂福烘焙團隊聯手，...

Chaumet頂級珠寶捕捉舞台魅力 隋棠、謝欣穎秀億級珠寶

法國皇室珠寶品牌Chaumet，自即日起於台北中山堂舉辦以表演藝術為主題發想的「Chaumet en Scène」頂級珠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。