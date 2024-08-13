搶攻國旅！台北福華一泊二食優惠價 享經典中餐廳3選1

台北福華大飯店看準夏季國旅市場，集結館內3間中餐廳，即日起推出4人同行「台北城旅慢食2日遊」一泊二食專案。專案內含兩間高級單／雙床房住宿一晚、江南春、珍珠坊或蓬萊邨經典4人合菜3選1，以及4人翌日自助早餐吃到飽，優惠價1萬2千元。

台北福華大飯店表示，一泊二食專案網羅3間老字號中餐廳的經典菜色，以道地江浙菜聞名的江南春，由多次榮獲廚藝大獎的主廚劉宜嘉推出「烤鴨六吃」，包括片皮鴨、創新的魚子醬糍飯糕和鴨胸蝦仁炒飯等6種吃法。老字號港式飲茶珍珠坊則推出「4人廣式燒臘合菜」，提供多達21道粵菜選擇。

此外，台菜餐廳蓬萊邨由新生代主廚陳冠閔推出「4人經典台味合菜」，開胃冷盤選用彰化、雲林一帶的「炭烤烏魚子」、浸泡八種中藥材滷製的「麻辣滷牛腱」，「蔭豉炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」和「西魯白菜」則以大火快炒保留鑊氣和食材鮮味，還有台式創意料理「芹菜臭豆腐」和客家風味佳餚「酸菜肚片湯」等。