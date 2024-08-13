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搶攻國旅！台北福華一泊二食優惠價 享經典中餐廳3選1

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
酥脆外皮包裹厚實蝦漿的香麻百花筒為珍珠坊的熱門品項。圖／台北福華大飯店提供
酥脆外皮包裹厚實蝦漿的香麻百花筒為珍珠坊的熱門品項。圖／台北福華大飯店提供

台北福華大飯店看準夏季國旅市場，集結館內3間中餐廳，即日起推出4人同行「台北城旅慢食2日遊」一泊二食專案。專案內含兩間高級單／雙床房住宿一晚、江南春、珍珠坊或蓬萊邨經典4人合菜3選1，以及4人翌日自助早餐吃到飽，優惠價1萬2千元。

台北福華大飯店表示，一泊二食專案網羅3間老字號中餐廳的經典菜色，以道地江浙菜聞名的江南春，由多次榮獲廚藝大獎的主廚劉宜嘉推出「烤鴨六吃」，包括片皮鴨、創新的魚子醬糍飯糕和鴨胸蝦仁炒飯等6種吃法。老字號港式飲茶珍珠坊則推出「4人廣式燒臘合菜」，提供多達21道粵菜選擇。

此外，台菜餐廳蓬萊邨由新生代主廚陳冠閔推出「4人經典台味合菜」，開胃冷盤選用彰化、雲林一帶的「炭烤烏魚子」、浸泡八種中藥材滷製的「麻辣滷牛腱」，「蔭豉炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」和「西魯白菜」則以大火快炒保留鑊氣和食材鮮味，還有台式創意料理「芹菜臭豆腐」和客家風味佳餚「酸菜肚片湯」等。

台北福華大飯店指出，「台北城旅慢食二日遊」一泊二食專案即日起於官網開放預訂，凡4人同行入住2間高級房，即可享用中餐廳4人合菜晚餐及自助早餐。專案入住期間自即日起至9月30日止，適用平日周一至周五入住，專案內含的中餐廳合菜可選擇於住房當日晚餐或翌日退房後午餐享用。

台北福華大飯店專案內含兩間高級單／雙床房住宿一晚，江南春、珍珠坊或蓬萊邨經典4人合菜3選1。記者周湘芸／攝影
台北福華大飯店專案內含兩間高級單／雙床房住宿一晚，江南春、珍珠坊或蓬萊邨經典4人合菜3選1。記者周湘芸／攝影
烤鴨六吃是江南春的招牌菜，第一道片皮鴨佐Q餅皮可品嚐鴨肉的原味香氣。圖／台北福華大飯店提供
烤鴨六吃是江南春的招牌菜，第一道片皮鴨佐Q餅皮可品嚐鴨肉的原味香氣。圖／台北福華大飯店提供

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