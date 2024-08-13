女神來了！6連霸年度最佳首席調酒師 麥克勞德首度訪台

威迷心目中的「女神」首度訪台！全球第四大烈酒集團百加得旗下調酒大師史蒂芬妮．麥克勞德（Stephanie Macleod），在台灣威士忌迷熱切期盼之下，終於在連續六年獲得國際威士忌競賽（International Whisky Competition）「年度首席調酒師（Master Blender of the Year）」之後，來台主持媒體見面會與大師講堂，跟台灣的威士忌愛好者分享帝王蘇格蘭威士忌以及旗下4間單一麥芽威士忌酒廠——艾柏迪、雅墨、魁列奇與皇家柏克萊的美妙風味。

Stephanie表示，台灣威士忌迷對威士忌的喜愛與痴狂向來舉世聞名，這次親身到訪，更為許多品飲者對於威士忌知識的渴望感到印象深刻。這位威迷心目中的「女神」，跟媒體與粉絲互動時展現出非常親和、真誠的一面，完全沒架子，無論是與媒體分享專業知識，還是回答提問，她都耐心傾聽、熱情回應，讓每一位與會者都如沐春風，充分展現「女神」風範。

在見面會上，Stephanie除分享甫於七月上市的「新帝王12年初次波本桶」的創作過程，台灣代理商大盛酒品與喜寶國際，也特地趁Stephanie此次訪台，推出「皇家柏克萊25年PX雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，以及獨獻台灣的單桶——「雅墨20年珍稀選桶系列蘋果白蘭地桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。

「皇家柏克萊25年PX雪莉桶 單一麥芽蘇格蘭威士忌」先在風味滿載的初次波本桶內熟成達到25年後，再以PX雪莉桶過桶熟成，為皇家柏克萊絕佳的酒液增加了更多華麗的風味。酒液閃耀著光芒，彷彿披著天鵝絨長袍，強韌有力，甘醇如夏日水果，覆蓋著濃郁與帶有辛香料的葡萄乾和無花果乾，為酒液增添了重量級複雜度與深度。

「雅墨20年珍稀選桶系列蘋果白蘭地桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」是台灣限定酒款，在橡木桶中熟成17年四個月之後，再置入精選的蘋果白蘭地桶陳年超過2年7個月，橡木桶與酒液更能在時間的長河裡緩慢疊加風味，更適合用在雅墨這樣細緻優雅的酒體，其微妙細膩的酒廠風格，更能夠被放大突顯出來。

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