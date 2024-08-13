影／彩葉芋新品種「櫻之雪」及「璀璨紅晶」亮相 種苗場長看好

適合台灣氣候栽培的彩葉芋，種苗改良繁殖場在20年前就積極研發改良品種，場長張定霖與主責培育的助理研究員劉名旂今天舉行記者會介紹新品種彩葉芋「種苗3號—璀璨紅晶」與「種苗4號—櫻之雪」，張定霖特別看好「櫻之雪」的市場潛力，宛如櫻花飄落在雪白地面上粉嫩透亮。

彩葉芋是難能可貴的色彩觀葉植物，葉色鮮艷濃烈，葉面上有各種像油漆撒潑渲染般的色彩，種植於庭院中有非常顯著的焦點效果，栽培管理上喜好水分及半日照需適度遮蔭的環境，除了可作為樹陰下的花壇景觀布置，也十分適合擺放室內光線明亮窗邊的盆栽觀賞。