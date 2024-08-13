紀念鄭成功誕辰400年 中華郵政16日發行紀念郵票

為紀念鄭成功誕辰400年，中華郵政公司16日發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」1枚，郵票面值為35元，郵票圖案為國立台灣博物館的國寶作品，也是目前傳世最早、最接近真實的鄭成功畫像。

鄭成功（西元1624至1662年）原名森，祖籍福建泉州，早年受南明隆武帝賜姓朱，改名成功。又因起兵抗清有功，受南明永曆帝封為「延平王」，故又稱國姓爺、鄭延平；鄭成功率軍登陸鹿耳門，驅走荷蘭人，拓墾台灣，與繼任的子、孫三世共同開創台灣歷史發展新紀元。

中華郵政表示，為誌鄭成功誕辰 400 年，113年8月16日將發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」1枚，郵票面值為35元。郵票圖案為台博館典藏的國寶作品「鄭成功畫像」，是目前傳世最早也最接近真實的鄭成功畫像，背景為國立故宮博物院典藏的「明鄭成功草書中堂 軸」草書五言絕句作品。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各 1 批，提前於8月14日發售；並製作預銷首日戳封，於郵票發行當日銷售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購。