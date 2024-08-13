搶攻國旅暑假尾巴商機 全包式旅宿成趨勢
搶攻國旅暑假尾巴商機，旅宿業者表示，全包式的專案像是一泊二食或者搭配遊程等已是近期趨勢，單純訂房的旅客轉趨減少。
全包式的住宿，指住宿費中包含餐點、飲料、活動等原先需要加選的項目，透過選擇「全包」計劃，旅客可以在住宿地享受廣泛的服務，而不必擔心額外費用。
根據旅遊業者觀察，全包式的住宿方案預訂天數較去年同期成長約3.7倍，不少飯店業者近期紛紛推出一泊兩食或者搭配遊程的住房專案，要搶攻暑假尾巴的國旅商機。
台北福華飯店近期集結館內3間餐廳推出住房專案，旅客入住可以自行選擇要到江南春、珍珠坊或蓬萊邨用餐，菜色選擇包含熱銷的烤鴨六吃、糖醋咕咾肉、叉燒三寶等。
宜蘭綠舞飯店推出住房專案包含宜蘭傳藝園區「愛在夏天．夜傳藝」入門票，讓旅客可以欣賞光環境藝術燈光秀等；礁溪晶泉丰旅則是結合龜山島遊程，推出住房專案，讓旅客可以聆聽專人解說龜山島的故事、見證歷史的痕跡，還能環遊龜山島，近距離觀察島上4個不同面向的景致。
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