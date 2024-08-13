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舊包重塑新風貌？Miu Miu掛飾DIY 自由混搭巧曬少女心
繼先前創造出包款與鞋履的披掛配飾風潮後，Miu Miu再度推出了Tricks系列玩味事物配件。運用Miu Miu的童趣少女心DNA，打造出吊飾、萬用包、尼龍吊飾與鑰匙圈等單品，在兼顧造型與實用性的前提下，自由混搭。
先前Miu Miu便曾與經典慢跑鞋品牌New Balance合作，使用仿舊皮革、麂皮，搭配尼龍繩鞋帶，成功打造出一股懷舊風潮，並引起其他運動鞋品牌相繼仿效。同時Miu Miu也是在前一季掀起運用尼龍繩、塑膠吊牌產生衝突與個性感的風潮，本季Miu Miu乘勝追擊，推出多樣化迷你單品，像是以精緻皮革打造的Miu Miu小花，從垂下角度也像是一顆甜美的草莓。
迷你的萬用包像是照了縮小燈一般討喜可愛，也可以實際收納零件、銅板，甚至是隨身耳機。另外也有像是迷你的皮腰帶扣頭，或是編織的尼龍繩吊飾，裝飾性的鑰匙圈，色彩涵蓋駝色、咖啡、黑色、橘紅、芥末紅，無論搭配白色、黑色、咖啡色包款，都將產生色彩的鮮明存在，訂價自14,000元起至36,000元不等。不妨將家中長輩的陳年風格包款翻出來，搭配上Miu Miu超酷吊飾，舊包新用、展現Miu Miu女子（孩）的俏皮玩心。
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