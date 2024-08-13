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舊包重塑新風貌？Miu Miu掛飾DIY 自由混搭巧曬少女心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以細膩皮革工藝形塑的拼色吊飾，造型像花朵也像草莓，任想像力奔馳。圖／Miu Miu提供
以細膩皮革工藝形塑的拼色吊飾，造型像花朵也像草莓，任想像力奔馳。圖／Miu Miu提供

繼先前創造出包款與鞋履的披掛配飾風潮後，Miu Miu再度推出了Tricks系列玩味事物配件。運用Miu Miu的童趣少女心DNA，打造出吊飾、萬用包、尼龍吊飾與鑰匙圈等單品，在兼顧造型與實用性的前提下，自由混搭。

先前Miu Miu便曾與經典慢跑鞋品牌New Balance合作，使用仿舊皮革、麂皮，搭配尼龍繩鞋帶，成功打造出一股懷舊風潮，並引起其他運動鞋品牌相繼仿效。同時Miu Miu也是在前一季掀起運用尼龍繩、塑膠吊牌產生衝突與個性感的風潮，本季Miu Miu乘勝追擊，推出多樣化迷你單品，像是以精緻皮革打造的Miu Miu小花，從垂下角度也像是一顆甜美的草莓。

迷你的萬用包像是照了縮小燈一般討喜可愛，也可以實際收納零件、銅板，甚至是隨身耳機。另外也有像是迷你的皮腰帶扣頭，或是編織的尼龍繩吊飾，裝飾性的鑰匙圈，色彩涵蓋駝色、咖啡、黑色、橘紅、芥末紅，無論搭配白色、黑色、咖啡色包款，都將產生色彩的鮮明存在，訂價自14,000元起至36,000元不等。不妨將家中長輩的陳年風格包款翻出來，搭配上Miu Miu超酷吊飾，舊包新用、展現Miu Miu女子（孩）的俏皮玩心。

披掛、繁複的Miu Miu吊飾，是配角、也是主角，將仿舊風格包款搖身一變，時髦高彩。圖／Miu Miu提供
披掛、繁複的Miu Miu吊飾，是配角、也是主角，將仿舊風格包款搖身一變，時髦高彩。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革芥末黃色小巧萬用包，36,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革芥末黃色小巧萬用包，36,000元。圖／Miu Miu提供
多色彩、多形式的吊飾將少女心的家家酒趣味、可愛再現。圖／Miu Miu提供
多色彩、多形式的吊飾將少女心的家家酒趣味、可愛再現。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 黑色皮革吊飾，16,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 黑色皮革吊飾，16,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革吊飾，14,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 皮革吊飾，14,500元。圖／Miu Miu提供

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