舊包重塑新風貌？Miu Miu掛飾DIY 自由混搭巧曬少女心

繼先前創造出包款與鞋履的披掛配飾風潮後，Miu Miu再度推出了Tricks系列玩味事物配件。運用Miu Miu的童趣少女心DNA，打造出吊飾、萬用包、尼龍吊飾與鑰匙圈等單品，在兼顧造型與實用性的前提下，自由混搭。

先前Miu Miu便曾與經典慢跑鞋品牌New Balance合作，使用仿舊皮革、麂皮，搭配尼龍繩鞋帶，成功打造出一股懷舊風潮，並引起其他運動鞋品牌相繼仿效。同時Miu Miu也是在前一季掀起運用尼龍繩、塑膠吊牌產生衝突與個性感的風潮，本季Miu Miu乘勝追擊，推出多樣化迷你單品，像是以精緻皮革打造的Miu Miu小花，從垂下角度也像是一顆甜美的草莓。