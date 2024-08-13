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八月堂「可頌買1盒送1盒」！8月壽星再送北海道布丁

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂限時推出可頌「買1盒送1盒」等一系列優惠。圖／八月堂提供
八月堂限時推出可頌「買1盒送1盒」等一系列優惠。圖／八月堂提供

連鎖可頌品牌「八月堂」在8月推出一系列優惠方案，針對8月17日國際可頌日，滿額即可享「可頌7元」加價優惠，另外在8月19日，限時享指定商品買1送1優惠。針對當月壽星，也可免費獲得「北海道布丁」，並享85折優惠。至於「小樽洋菓子舖LeTAO」則推出多款消暑甜品，包括芒果椰子聖代、檸檬聖代，為夏季帶來清爽的感受。

8月17日至8月18日期間，凡至八月堂購買任意8入可頌系列商品，即可以7元加購指定可頌1入，口味包括蜂巢可頌、奶油海鹽、朱古力、雪花檸檬、香蒜可頌及牛奶糖等不同選擇，每人限參加一次。8月19日11:00起，當天購買指定產品1盒，即可加贈同等商品一盒，包括括千層蛋塔、可頌、扁可頌、丹麥吐司及脆餅均可適用，限量50盒。八月堂大坪林概念店也推出8月壽星優惠，凡當月壽星內用消費，即可獲贈價值75元的「北海道布丁」1份，並享85折優惠。

「小樽洋菓子舖LeTAO」今夏以新鮮天然水果食材為主題，推出多款消暑甜品。「芒果椰子聖代」以百香果醬、芒果等10種配料製成，具有層層風味，每杯360元。「檸檬聖代」以椰子和檸檬為主題共7種配料製成，吃得到檸檬凍、檸檬奶油醬、北海道澤西牛乳霜淇淋、椰子冰淇淋等內容，每杯300元。除此之外，還有「芒果椰子鬆餅」、「檸檬鬆餅」等舒芙蕾鬆餅，還有日本季節限定的「北海道哈密瓜雙層起司蛋糕」等品項。

小樽洋菓子舖LeTAO「芒果椰子聖代」，每份360元。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供
小樽洋菓子舖LeTAO「芒果椰子聖代」，每份360元。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供
小樽洋菓子舖LeTAO「檸檬鬆餅」，每份380元。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供
小樽洋菓子舖LeTAO「檸檬鬆餅」，每份380元。圖／小樽洋菓子舖LeTAO提供

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