八月堂「可頌買1盒送1盒」！8月壽星再送北海道布丁

連鎖可頌品牌「八月堂」在8月推出一系列優惠方案，針對8月17日國際可頌日，滿額即可享「可頌7元」加價優惠，另外在8月19日，限時享指定商品買1送1優惠。針對當月壽星，也可免費獲得「北海道布丁」，並享85折優惠。至於「小樽洋菓子舖LeTAO」則推出多款消暑甜品，包括芒果椰子聖代、檸檬聖代，為夏季帶來清爽的感受。

8月17日至8月18日期間，凡至八月堂購買任意8入可頌系列商品，即可以7元加購指定可頌1入，口味包括蜂巢可頌、奶油海鹽、朱古力、雪花檸檬、香蒜可頌及牛奶糖等不同選擇，每人限參加一次。8月19日11:00起，當天購買指定產品1盒，即可加贈同等商品一盒，包括括千層蛋塔、可頌、扁可頌、丹麥吐司及脆餅均可適用，限量50盒。八月堂大坪林概念店也推出8月壽星優惠，凡當月壽星內用消費，即可獲贈價值75元的「北海道布丁」1份，並享85折優惠。