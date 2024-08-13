跟著肖戰帥一波！多層次珠寶上手 結成「風格」手印

多層次珠寶穿戴不盡然都和美式風格、嘻哈劃上等號，而珠寶也早就不是女性的專利，像是近日便有演出《陳情令》、《藏海傳》的中國人氣男星肖戰發表了一系列形象宣傳，大玩疊加魔法，結成風格的閃耀手印。

原來這系列形象宣傳是由法國高級珠寶品牌Boucheron所拍攝，而肖戰也是在去年11月時成為Boucheron全球品牌大使；在系列照片中肖戰換上了藍色襯衫或白色外套，雙手並配戴大量珠寶手環或戒指，全數出自2004年問世、今年正滿20周年的Quatre系列。六組形象照片中，只見肖戰不僅有親切笑容，雙手pose組合更變化萬千，像「結成」了日本忍術手印，召喚出名為魅力的魔法陣。

Quatre的設計緣起於Boucheron從1858年以來的檔案資料庫中，從四種不同的經典紋飾：「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）、「鑽石圈」（Diamonds）、「巴黎飾紋」（Clou de Paris），以及「同心圓」（Double Godron）……得到靈感，創造出雙圈或四圈疊加的珠寶創作，並結合不同成色的貴金屬、高科技陶瓷、寶石鑲嵌，像是開啟了閃耀姿態的多重宇宙。