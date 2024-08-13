快訊

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

盤點明年全球景氣關鍵變數 專家們都樂觀不起來？

跟著肖戰帥一波！多層次珠寶上手 結成「風格」手印

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在照片中呈現出大量豐沛手勢、珠寶穿戴風格的肖戰，宛如結成了閃耀、魅力的魔法手勢。圖／Boucheron提供
在照片中呈現出大量豐沛手勢、珠寶穿戴風格的肖戰，宛如結成了閃耀、魅力的魔法手勢。圖／Boucheron提供

多層次珠寶穿戴不盡然都和美式風格、嘻哈劃上等號，而珠寶也早就不是女性的專利，像是近日便有演出《陳情令》、《藏海傳》的中國人氣男星肖戰發表了一系列形象宣傳，大玩疊加魔法，結成風格的閃耀手印。

原來這系列形象宣傳是由法國高級珠寶品牌Boucheron所拍攝，而肖戰也是在去年11月時成為Boucheron全球品牌大使；在系列照片中肖戰換上了藍色襯衫或白色外套，雙手並配戴大量珠寶手環或戒指，全數出自2004年問世、今年正滿20周年的Quatre系列。六組形象照片中，只見肖戰不僅有親切笑容，雙手pose組合更變化萬千，像「結成」了日本忍術手印，召喚出名為魅力的魔法陣。

Quatre的設計緣起於Boucheron從1858年以來的檔案資料庫中，從四種不同的經典紋飾：「羅緞直線刻紋」（Grosgrain）、「鑽石圈」（Diamonds）、「巴黎飾紋」（Clou de Paris），以及「同心圓」（Double Godron）……得到靈感，創造出雙圈或四圈疊加的珠寶創作，並結合不同成色的貴金屬、高科技陶瓷、寶石鑲嵌，像是開啟了閃耀姿態的多重宇宙。

而仔細欣賞肖戰的佩戴風格時不難發現，同一手上至少配戴1-2枚以上的戒指，同時手環則大量重複組合，創造出紋飾與貴金屬光澤的輝映比對。「少即是多」的簡約時代已然翻頁，More is More或才是新時代的主張，以多層次自由混搭、樂趣自然倍增。

肖戰手上的戒指、手環，全數出自Boucheron經典的Quatre系列。圖／Boucheron提供
肖戰手上的戒指、手環，全數出自Boucheron經典的Quatre系列。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列手環，黃金、白金、鑲嵌鑽石、棕色PVD陶瓷，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列手環，黃金、白金、鑲嵌鑽石、棕色PVD陶瓷，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列戒指，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列戒指，價格店洽。圖／Boucheron提供
作品包含《陳情令》、《藏海傳》的中國人氣男星肖戰，是於2023年成為Boucheron寶詩龍全球品牌大使。圖／Boucheron提供
作品包含《陳情令》、《藏海傳》的中國人氣男星肖戰，是於2023年成為Boucheron寶詩龍全球品牌大使。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Double White系列白金婚戒，價格店洽。圖／Boucheron提供
Boucheron Quatre Double White系列白金婚戒，價格店洽。圖／Boucheron提供

珠寶

延伸閱讀

Blackpink Jisoo珠寶腕錶造型細節！Cartier同款8大系列推薦

CHAUMET CEO Charles Leung專訪：品牌首位首位華人CEO，用不一樣的方式傳遞永恆價值

Chaumet en Scène頂級珠寶華麗登場 演繹律動的藝術

2024頂級珠寶系列：Boucheron、Chanel、LV、Piaget...焦點之作盤點

相關新聞

獨／開不到兩年！「赤鐵廣島燒」八德店熄燈 全台只剩一間門市

喜歡吃廣島燒嗎？獲得許多民眾喜愛的人氣廣島燒餐廳「赤鐵廣島燒」，近期發布公告，表示因公司營運調整，「八德店」自8月1日起...

八月堂「可頌買1盒送1盒」！8月壽星再送北海道布丁

連鎖可頌品牌「八月堂」在8月推出一系列優惠方案，針對8月17日國際可頌日，滿額即可享「可頌7元」加價優惠，另外在8月19...

跟著肖戰帥一波！多層次珠寶上手 結成「風格」手印

多層次珠寶穿戴不盡然都和美式風格、嘻哈劃上等號，而珠寶也早就不是女性的專利，像是近日便有演出《陳情令》、《藏海傳》的中國...

中元感恩月全聯限時加碼最高回饋22% 限時3天延長營業至晚上11點

迎接中元前夕採購高峰，全聯門市貼心於8月15日至8月17日延長營業時間至晚上23時，「中元感恩月」優惠最後4天，8月15...

金秋加拿大 探賞楓祕境

加東秋天最熱門的旅程之一就是賞楓，有行旅邀請旅居加拿大知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰帶隊，從楓葉大道到百年楓林阿岡昆省立公...

走跳世界／野奢苗栗 見證夢想家打造的隱世美地

苗栗不僅擁有豐富的人文資源，在山林原野中，更有著被豐富植被與藝術瑰寶交織環繞的隱世莊園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。