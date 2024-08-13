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彰化監獄鐵窗牌月餅降價 8月22日開賣8萬餘顆

中央社／ 彰化13日電

矯正署彰化監獄儒林工坊鐵窗牌月餅去年開賣不到2小時秒殺，今年將在22日開放電話預購，因鴨蛋成本稍有調降，10顆蛋黃酥中秋禮盒比去年便宜20元，預計約賣8萬顆。

彰化監獄推出鐵窗牌月餅是為了讓收容人有一技之長，原本只對內販售，近年對外販賣意外受到熱烈歡迎，去年開放電話預訂，員工電話接不停，約9萬顆月餅不到2小時即搶購一空。

彰化監獄員工今天向中央社記者表示，這次鴨蛋公開招標成本有調降，希望物價波動不要太大，因此今年10顆蛋黃酥禮盒400元，相較去年賣420元，每顆降為40元，綠豆椪價格則未調整。

彰化監獄表示，約有10餘名收容人進行前置材料準備、製作、包裝等，人力、場地有限，且要維持品質，產能大致與去年相同，因此預計今年販售8萬餘顆月餅，開放預購當天會加派人手接電話。

彰化 月餅 監獄

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