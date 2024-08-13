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獨／開不到兩年！「赤鐵廣島燒」八德店熄燈 全台只剩一間門市
喜歡吃廣島燒嗎？獲得許多民眾喜愛的人氣廣島燒餐廳「赤鐵廣島燒」，近期發布公告，表示因公司營運調整，「八德店」自8月1日起暫停營業。從2022年11月底開幕到停業，僅約一年半的時間，同時也是繼赤峰店之後，第二間停業的分店，目前僅剩赤鐵民權店持續經營當中。對此結果，網友也表示「也太可惜」、「也太突然」
「赤鐵廣島燒」乃是鐵匠居酒屋旗下的品牌，標榜以日本進口的廣島燒醬，提供正統的廣島燒料理，包括有原味廣島燒、月見廣島燒、明太子廣島燒等多種口味可供選擇。首間門市「赤峰店」於2020年10月在台北中山商圈開幕，營造出復古的日式情調，成為中山商圈的人氣餐廳，Google累積超過千則評論，後又再接連開設「民權店」與「八德店」，同樣都累積不少支持者。
2023年3月底時，赤鐵赤峰店因店址不能經營餐廳，因此結束約兩年的營業時光。本次悄悄熄燈的「八德店」於2022年11月底開幕，在Google累積有約250則評論，平均4.3顆星，但已於今年8月1日起暫停營業，目前店門口的相關招牌、菜單看板都已經拆除。隨著赤峰店、八德店結束營業，赤鐵廣島燒目前僅剩下「民權店」一間門市。在八德店的公告中也表示「喜歡廣島燒的大夥們，歡迎來民權店找我們哦」。
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