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中元感恩月全聯限時加碼最高回饋22% 限時3天延長營業至晚上11點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
最後倒數！全聯中元感恩月8月15日至8月17日延長營業時間至晚上11點，進口泡麵8月22日前福利卡友滿300元贈300福利點。圖／全聯福利中心提供
最後倒數！全聯中元感恩月8月15日至8月17日延長營業時間至晚上11點，進口泡麵8月22日前福利卡友滿300元贈300福利點。圖／全聯福利中心提供

迎接中元前夕採購高峰，全聯門市貼心於8月15日至8月17日延長營業時間至晚上23時，「中元感恩月」優惠最後4天，8月15日至8月18日使用全支付或PX Pay全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點；8月17日、8月18日限時2天搭配指定銀行信用卡還有滿額加碼，單筆消費達1,200元，限量再贈360福利點。8月19日前每週六、日、一，功能性保健食品加碼，單筆每滿888元現折100元（可累折）；8月22日前沖泡飲品、國產啤酒、進口泡麵也都有加碼滿額現折或贈點活動。零食控則千萬不要錯過8月22日前「超級品牌月點數5倍送」，福利卡友買聯華、泰山、味丹、Lay’s樂事、OREO等同品牌商品，單筆每滿500元福利點5倍送。

超值夏日福袋8月29日直播開獎前最後機會，首推中秋烤肉不可少的「BRUNO多功能電烤盤」，限量超值價1,800元，還內含6組抽獎序號，除了基本款平板烤盤外，還附上章魚燒烤盤，福袋內含超值好物總價值超過3,500元，還有機會抽多功能運動休旅車、Gogoro、全聯福利點數等獎項，總獎價值超過500萬。

想要線上先採買好，線上購「分批取」天天也有優惠，即日起至8月14日冷藏乳品快閃優惠，指定品項單筆消費滿800元享20%福利點；8月15日至8月18日使用全支付/ PX Pay於分批取購買商品，單筆滿1,000元贈1,000限時福利點；全支付再加碼，單筆滿1,000元使用全支付結帳再加贈50全點，合併後最高享15%回饋；分批取購買「OFF COFFEE」或「阪急麵包」單筆滿1,000元另贈1,000限時福利點。

「小時達」中元檔期最後衝刺優惠也比照線下，8月15日至8月18日用全支付/PX Pay結帳，滿1,000元贈800限時福利點；熱銷的零食、飲料、罐頭、泡麵等中元指定商品，8月18日前單筆每滿400元贈200福利點（每會員上限600福利點）；再加上8月18日前最後加碼，單筆每滿1,400元，輸入指定折扣碼「不下單才有鬼」現折250元。

另外，大潤發中元節也提出多款超值澎湃的商品組合，首推「樂事洋芋片限量熱銷組」集結熱銷商品及限量口味所推出超值組，特價139元；「一定要拜組合箱」多款超人氣零食餅乾，更是讓你今年更加平安順遂，特價189元；還有「黃金萬兩 大金磚」擺上供桌超吸睛，特價129元、外幣冥紙拜祖先「彩色人民幣/美金/台幣」特價59元。

寵物也要中元普度，8月22日前全店寵物商品單筆每滿299元現折30元。圖／全聯福利中心提供
寵物也要中元普度，8月22日前全店寵物商品單筆每滿299元現折30元。圖／全聯福利中心提供
超值夏日福袋最後機會，中秋烤盤提前準備，8月15日至8月18日再享8%回饋。圖／全聯福利中心提供
超值夏日福袋最後機會，中秋烤盤提前準備，8月15日至8月18日再享8%回饋。圖／全聯福利中心提供
中元拜拜必備三牲，到全聯一站購齊，素食餅三牲（左）、三牲有禮拜拜箱（右）。圖／全聯福利中心提供
中元拜拜必備三牲，到全聯一站購齊，素食餅三牲（左）、三牲有禮拜拜箱（右）。圖／全聯福利中心提供

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