走跳世界／野奢苗栗 見證夢想家打造的隱世美地

苗栗不僅擁有豐富的人文資源，在山林原野中，更有著被豐富植被與藝術瑰寶交織環繞的隱世莊園。

有行旅將帶領旅人走訪充滿故事與美麗的莊園，一同見證夢想家的逐夢歷程。

親近美學 獨家莊園、藝術魅力

二連泊的寨酌然取自卓蘭的諧音，卓蘭的原住民語有「美麗的原野」之意。圖／取自寨酌然官網

苗栗的「卓蘭」，在原住民語中意為「美麗的原野」，可見其明媚風光的魅力。隱身在卓蘭山林之間的「寨酌然」，名稱正是取自「在卓蘭」的諧音。園區內廣植林木花卉，融合豐厚在地人文精神，讓上萬坪的莊園宛若一片自然原野。旅人在此，能夠在蓊鬱蒼翠林野環繞的別墅靜心歇息，放鬆身心；連續兩晚入住的時光中，皆貼心安排私廚晚宴，享受精緻的料理之餘，並可欣賞別墅主人的藝術收藏與藝術大師的作品，彷彿進入一座森林美術館。

此外，目前只與有行旅合作的「M莊園」乃是建築師兼藝術收藏家的主人，與生活美學家的妻子花費二十年親手打造的理想家園。兩人以獨特的美感視野，捨棄制式的設計路線，與三義在地藝術家合作，巧妙運用木雕和木作家具融入整體建築，將東西方新舊器物互相融合，打造出獨一無二的藝術生態莊園。旅人可在充滿美感的環境中，鑑賞木造家具和日本工藝品，同時還安排莊園料理工作室的客製午宴，以及音樂會欣賞，帶來豐富的感官體驗。

占地三千坪的宣余美術莊園收藏林宣余老師的膠彩創作。圖／取自宣余美術莊園官網

位於苗栗銅鑼的「宣余美術莊園」，是先生為支持妻子圓夢，購入三千坪土地打造而成的一座內藏美術館的歐式莊園。莊園展出藝術家林宣余的大量創作，還有豐富的歐洲家具與骨董。由服裝設計師轉攻膠彩創作的畫家林宣余，擁有豐富的得獎與參展紀錄，作品散發飽滿的能量。旅人將在老師的帶領下欣賞古物、畫作，同時走進藝術家的創作世界。

親近農作 體驗咖啡、茶葉美好

苗栗的在地農作，同樣也是值得驕傲的瑰寶。苗栗三義的日式農場「好咖農莊」是返鄉青年經歷日本鄉下長住一年、專研日本傳統農家的基礎農業後，回台與父母共同經營的觀光農業。全區皆採有機栽植，並且透過農事體驗和生態導覽，讓旅人可以認識鮮蔬、咖啡如何在無毒友善的工法中成長。旅人也將在農莊內，享用日式結合台風的鄉村料理。

知名建築師曾志偉設計的「銅鑼茶廠」為台灣農林股份有限公司旗下的五座茶廠之一，主要茶產以「東方美人茶」最為出名，年年屢獲大獎。旅人可以親自走入茶農的生活，認識園內十餘種的茶葉，透過「採菁、萎凋、炒菁、揉捻、乾燥、撿枝」的步驟，深度感受茶葉的製成與美味關鍵，對茗茶有更進一步的認識。最後還能將包裝成品入袋，把茶香帶回家。