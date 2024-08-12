曾獲2023「500盤」創新概念獎肯定 Curious八月底熄燈

與連續在2022、2023年榮獲米其林綠星肯定的「小小樹食」，同屬「一週二次蔬食集團」的Fine Dining 餐廳 Curious，宣布將於今年8月31日熄燈，「我們決定關閉心愛的餐廳 Curious，並持續專注於推廣台灣蔬食的目標。」

Curious於2022年2月在疫情中開幕，除專注於蔬食Fine Dining的Curious Table之外，還有供應各式飲品的Curious Bar。Curious打破人們對素食料理的刻板印象，以當代精緻法料技法，悉心演繹台灣當季頂鮮蔬食，透過每季不同主題的無肉菜單，在兼具料理美學與風味平衡的表現下，讓創新概念蔬食也能躍上fine dining，曾於2023年「500盤」獲得「創新概念獎」肯定。

過去擁有深厚中菜基礎的行政主廚徐兆麟（Tim），突破個人詮釋料理的框架，讓Curious以西餐烹調脈絡演繹高端蔬食，更讓每道菜品都化身為一個故事，讓盤中風味不僅是轉瞬即逝的味蕾享受，也是造就美好生活的料理體驗。

Curious在熄燈公告中表示，「Curious 是農場到餐桌的延伸。我們很榮幸這段時間，服務了無數餐客。隨著我們在晶華酒店篇章的結束，我們的各類餐點變得更精緻多元，也能在更多地方看見我們了。」