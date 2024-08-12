丸亀製麵「奧樂雞週邊」登場！吉豚屋「魔物獵人」上桌

「丸亀製麵」今夏聯名插畫角色「奧樂雞」，推出一系列可愛又充滿萌趣的週邊商品，包括有餐具組、帆布袋等多種品項，讓粉絲可以集點加購帶回家。連鎖丼飯「吉豚屋」則是攜手「魔物獵人」，不僅打造主題店，還有聯名套餐，可以獲得魔物獵人20週年限定Q版插卡、精選武器杯墊、盲袋吊飾等不同內容，適合粉絲蒐集。

日式烏龍麵「丸亀製麵」本次攜手插畫角色「奧樂雞OLOGY」，自8月13日至11月30日期間，推出一系列限量週邊產品。活動期間消費滿100元即可獲得1點，依照點數即可享加價換購喜愛的週邊。其中「奧樂雞丸亀樂園貼紙」，需1點加25元；「奧樂雞純棉擦手巾」為2點加119元；「奧樂雞輕巧帆布袋」4點加149元；「奧樂雞精品餐具組」為4點加179元；「奧樂雞饗味蓋碗組」需5點加199元。

除此之外，品牌並推出主題套餐，可以額外加贈1點。「獨享單人餐」包括豆皮烏龍麵(中)、炸蝦、炸地瓜、炸白身魚，售價213元，加贈1點。「美味雙人餐」包括豚骨烏龍麵(中)、湯烏龍麵(中)、炸雞、炸地瓜、炸蝦，售價314元， 加贈1點。

連鎖丼飯「吉豚屋」今夏攜手「魔物獵人」，除了在館前門市打造成為魔物獵人20週年主題店之外，各分店也加入魔物獵人相關元素（桃園機場店除外），另外在8月23日前，還打造「MH20th限定活力餐」，內含腰內豬排丼以及特調飲品5選1，另包含魔物獵人20週年限定Q版插卡、精選武器杯墊（首波推出共7款，隨機贈送），以及MH20th人氣魔物盲袋吊飾，每套429元，現省28元。