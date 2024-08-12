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大摩典藏珍稀年份系列 限量發行2005及2008年份威士忌

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
唯有能展現大摩標誌性風味的酒桶，才能被首席釀酒師Richard Paterson圈選為Vintage。圖／大摩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
唯有能展現大摩標誌性風味的酒桶，才能被首席釀酒師Richard Paterson圈選為Vintage。圖／大摩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

坐擁蘇格蘭「老酒銀行」美名的大摩酒廠，今夏限量發行「大摩典藏珍稀年份（The Dalmore Vintages）系列第三版 Vintages 2005／2008」，喚醒註記在2005與2008年的味蕾記憶，重返當代輝煌。大摩總製酒師Gregg Glass表示：「這是大摩威士忌工藝之中，最燦爛的精髓。」

唯有能展現大摩標誌性風味的酒桶，才能被首席釀酒師Richard Paterson圈選為Vintage。「大摩典藏珍稀年份Vintage 2008——Bottled 2023 」熟陳於美國白橡木波本桶，再與經手工嚴選的Matusalem 與Pedro Ximénez雪莉桶勾兌，以非冷凝過濾處理，綻放天然色澤，酒精濃度45.8%。該酒款完美展現大摩一貫的精緻優雅，可以感受到牛奶巧克力、焦糖、新鮮柑橘與柔和黑胡椒的層次變化。在入口瞬間，可以感受蜂蜜、燉蘋果和金色葡萄乾風味，尾韻帶有香草奶油、巧克力布里歐、納韋利納橙和肉桂的悠遠溫暖。

「大摩典藏珍稀年份 Vintage 2005——Bottled 2023 」熟陳於美國白橡木波本桶，隨後轉入釀酒師精選的Matusalem雪莉桶與2005單一年份雪莉桶，酒精濃度49.3%。以黑巧克力、鹹焦糖、古董皮革及濃郁橙柑為靈魂，香草尾韻伴隨扎實堅果香氣與繁複悠長的乾巧克力調性，深刻而細膩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大摩典藏珍稀年份Vintage 2008——Bottled 2023。圖／大摩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
大摩典藏珍稀年份Vintage 2008——Bottled 2023。圖／大摩提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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