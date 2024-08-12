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穿出水原希子的森系感 KEEN Zerraport II聯名款別具意義

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今夏KEEN首次攜手著名音樂家坂本龍一所創立的森林保護組織More Trees，以及日本潮模水原希子三方合作，共同推出兩款Zerraport II聯名款。圖／KEEN提供
今夏KEEN首次攜手著名音樂家坂本龍一所創立的森林保護組織More Trees，以及日本潮模水原希子三方合作，共同推出兩款Zerraport II聯名款。圖／KEEN提供

美國戶外休閒鞋品牌KEEN，以其獨特的編織設計為特色，深獲許多潮人穿搭上的喜愛。今年夏天，KEEN首次攜手著名音樂家坂本龍一所創立的森林保護組織More Trees，以及日本潮模水原希子Kiko Mizuhara三方合作，共同推出兩款「Zerraport II聯名款」，以藍天、白雲和大地色為主色，碰撞出屬於大自然的清新色彩。

來自KEEN東京設計部門原創的Zerraport II鞋款，擁有獨特Z型織帶鞋面，搭配經典護趾設計、輕便快乾與親膚內襯等機能，是一款機能與穿造型兼具的人氣鞋款，深受許多穿搭潮人喜愛。

美韓混血，出身於美國德州、在日本長大的水原希子，在時尚圈、演藝圈都有著高人氣，後來成立個人品牌事業，自創的第一個時尚生活品牌 OK ( Office Kiko )，不追求每季推出新品，避免過度生產對環境帶來傷害，定位在與各個領域的藝術家、品牌、組織合作的角色，如同這次與KEEN及More Trees所推動的保護森林合作計畫。

地球面臨氣候變遷、森林和生物逐漸消失的危機，More Tree 2007年成立時，即積極提倡「森林創造」的循環，More Tree進行以「植樹」、「育樹、適伐、利用」為主的森林保護活動，盼讓森林和人類永遠共存。

這次三方合作的鞋款以水原希子特別喜歡的Zerraport II為藍本，靈感來自於她旅行時看到的大自然美麗色彩，淺色系以藍天、白雲和草地為主色，交織出屬於大自然的清新色彩；大地色系則以黑色為基礎，拼接代表大地色卡其與橄欖綠，再以粉紫色揉合其中，兩款搭配上 Zerraport II獨特Z型織帶的芭蕾舞鞋型，讓女孩們在穿搭上多了一份森系女孩的文青質感。這次合作，部分銷售額將透過More Trees捐贈給森林保護活動使用。

來自KEEN東京設計部門原創的Zerraport II鞋款，擁有獨特Z型織帶鞋面，搭配經典護趾設計、輕便快乾與親膚內襯等機能，是一款機能與穿造型兼具的人氣鞋款。圖／KEEN提供
來自KEEN東京設計部門原創的Zerraport II鞋款，擁有獨特Z型織帶鞋面，搭配經典護趾設計、輕便快乾與親膚內襯等機能，是一款機能與穿造型兼具的人氣鞋款。圖／KEEN提供
Zerraport II × 水原希子 × More Trees，自然淺色系3,680元。圖／KEEN提供
Zerraport II × 水原希子 × More Trees，自然淺色系3,680元。圖／KEEN提供
Zerraport II × 水原希子 × More Trees，大地色系3,680元。圖／KEEN提供
Zerraport II × 水原希子 × More Trees，大地色系3,680元。圖／KEEN提供
今夏KEEN首次攜手著名音樂家坂本龍一所創立的森林保護組織More Trees，以及日本潮模水原希子三方合作，共同推出兩款Zerraport II聯名款。圖／KEEN提供
今夏KEEN首次攜手著名音樂家坂本龍一所創立的森林保護組織More Trees，以及日本潮模水原希子三方合作，共同推出兩款Zerraport II聯名款。圖／KEEN提供

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