聽新聞
test
0:00 / 0:00
吃得到冰花煎餃、豬肉串燒！日本「筑前屋」10月登台
又有日本餐飲品牌登台！2011年於東京江戶川區創立的居酒屋「筑前屋」預告，將於今年10月正式登台開幕，地點位於台北市信義區，將會帶來豬肉串燒、內臟煮等招牌餐點，並會提供台灣限定料理。
自東京起家的「筑前屋」，店內主打美味實惠的居酒屋料理，並有著復古輕鬆的用餐氛圍，目前在日本已有40間分店。店內提供有以秘製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心等料理，還有串烤、鐵板料理，並有以牛內臟為主角的摩滋鍋物，以及冰花煎餃、鐵板炒飯等招牌菜色。
筑前屋預告，將於10月底正式於台北信義區開設信義旗艦店，估計佔地百坪，提供約100個席位。除了提供經典菜色，以及豐富的酒飲品項之外，未來也會供應台灣限定料理，並會以江戶盛世的華麗慶典作為空間靈感，為台灣民眾帶來道地的日式居酒屋滋味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言