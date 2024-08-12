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吃得到冰花煎餃、豬肉串燒！日本「筑前屋」10月登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
筑前屋也提供豬肉串燒等居酒屋經典料理。圖／筑前屋提供
筑前屋也提供豬肉串燒等居酒屋經典料理。圖／筑前屋提供

又有日本餐飲品牌登台！2011年於東京江戶川區創立的居酒屋「筑前屋」預告，將於今年10月正式登台開幕，地點位於台北市信義區，將會帶來豬肉串燒、內臟煮等招牌餐點，並會提供台灣限定料理

自東京起家的「筑前屋」，店內主打美味實惠的居酒屋料理，並有著復古輕鬆的用餐氛圍，目前在日本已有40間分店。店內提供有以秘製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心等料理，還有串烤、鐵板料理，並有以牛內臟為主角的摩滋鍋物，以及冰花煎餃、鐵板炒飯等招牌菜色。

筑前屋預告，將於10月底正式於台北信義區開設信義旗艦店，估計佔地百坪，提供約100個席位。除了提供經典菜色，以及豐富的酒飲品項之外，未來也會供應台灣限定料理，並會以江戶盛世的華麗慶典作為空間靈感，為台灣民眾帶來道地的日式居酒屋滋味。

日本連鎖居酒屋「筑前屋」預計將於10月底正式登台。圖／筑前屋提供
日本連鎖居酒屋「筑前屋」預計將於10月底正式登台。圖／筑前屋提供
「冰花煎餃」為筑前屋招牌料理。圖／筑前屋提供
「冰花煎餃」為筑前屋招牌料理。圖／筑前屋提供
以牛內臟為主角的「摩滋鍋物」也是筑前屋的特色餐點之一。圖／筑前屋提供
以牛內臟為主角的「摩滋鍋物」也是筑前屋的特色餐點之一。圖／筑前屋提供
筑前屋信義店將以江戶盛世的華麗慶典為空間靈感。圖／筑前屋提供
筑前屋信義店將以江戶盛世的華麗慶典為空間靈感。圖／筑前屋提供

居酒屋 料理 豬肉

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