吃得到冰花煎餃、豬肉串燒！日本「筑前屋」10月登台

又有日本餐飲品牌登台！2011年於東京江戶川區創立的居酒屋「筑前屋」預告，將於今年10月正式登台開幕，地點位於台北市信義區，將會帶來豬肉串燒、內臟煮等招牌餐點，並會提供台灣限定料理。

自東京起家的「筑前屋」，店內主打美味實惠的居酒屋料理，並有著復古輕鬆的用餐氛圍，目前在日本已有40間分店。店內提供有以秘製味噌醬燉煮的豬喉管、豬舌、豬心等料理，還有串烤、鐵板料理，並有以牛內臟為主角的摩滋鍋物，以及冰花煎餃、鐵板炒飯等招牌菜色。