限時買1送1！7-ELEVEN霜淇淋新口味神還原「統一木瓜牛乳」

時序進入立秋，但氣溫應該還是要熱好一陣子才會罷休。7-ELEVEN集結旗下品牌助消費者抗暑，宣布自8月21日起集結雪淋霜、CITY CAFE、酷聖石複合店推出獨特又清涼的新品。其中，「雪淋霜」霜淇淋新口味更首度神還原全民經典飲品「統一木瓜牛乳」，CITY CAFE則帶來「和風葛粉抹茶拿鐵」、「和風葛粉焦糖瑪奇朵」全新和風洋食咀嚼風味飲品；還有酷聖石複合店新上市「棉花糖樂園」冰淇淋，好吃又好拍。

7-ELEVEN雪淋霜新口味「統一木瓜牛乳」，採用當季在欉紅肉木瓜汁搭配優質乳源，完美融合出果香四溢、奶香濃郁絕妙口感，每支售價49元，即日起使用OPENPOINT app行動隨時取購買，享10支390元。8月23日至8月25日因應處暑更祭出憑icash Pay支付享買1送1。

喜愛咀嚼系飲品的民眾，CITY CAFE特別推出和風葛粉系列特大杯冰飲，加入黑糖葛粉凍增加咀嚼感，口感豐富，期間限定20萬杯。「和風葛粉抹茶拿鐵」以福岡八女抹茶為基底，搭配黑糖葛粉凍，完美融合出日系和風道地風味；「和風葛粉焦糖瑪奇朵」則以太妃焦糖風味為主軸，加入增量黑糖葛粉，呈現出濃醇迷人口感，太妃糖特有甜香與日系葛粉柔滑口感完美結合，風味更有層次。

另外，7-ELEVEN酷聖石複合店同步推出全新冰品「棉花糖樂園」，使用美式經典棉花糖風味冰淇淋拌入白巧克力脆片，以浪漫的藍白色調呈現夢幻視覺，為讓消費者享受更多冰品樂趣還推出繽紛限定組合，將2oz藍色棉花糖冰淇淋搭配QQ熊軟糖、巧克力煉乳、奶香脆餅一起享用，視覺、味覺雙重享受，優惠組合價只要89元。