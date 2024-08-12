奧運閉幕心情低落 精神科醫揭「奧運症候群」五大解方

巴黎奧運今天凌晨舉行閉幕典禮，我國於此屆奧運奪下2金5銅，獎牌數為史上第二。奧運期間，民眾心情隨著選手爭冠的表現起伏不定，隨著奧運閉幕，讓許多人一下子失去生活重心，情緒上出現空虛和失落。開業精神科醫師楊聰財表示，這種現象被稱為「奧運症候群」或「賽後失落症」，這種情況嚴重時，可能會導致無法集中注意力，甚至影響日常生活。

為了遠離這種情緒波動，楊聰財提供五個調適心情的建議：

一、接受情緒波動，不過度壓抑或忽視

奧運賽事結束後，如果感到情緒低落，這是正常的心理反應。因為長時間觀賞奧運賽事，會帶來巨大的情緒波動，包括興奮、緊張、喜悅等。賽事結束後，這些情緒突然消失，可能會帶來一種空虛感。大家應重視這種自然的情緒波動，為身體和心靈的調整過程，不應壓抑或忽視，避免焦慮感，以更能面對生活。

二、應有充足睡眠，重建日常生活規律

奧運期間許多人熬夜看比賽，現在必須盡速回歸規律生活。首先，應有充足的睡眠，恢復正常作息調整生理時鐘。其次，規律的飲食和運動也有助於身心的調整，可以快速恢復賽後的情緒波動。

三、尋找新的興趣和目標

奧運期間的興奮感，主要是關注比賽結果和選手表現，賽事結束後，可以尋找新的興趣、愛好或設定新的目標，來填補這種心理上的空白，以將注意力從過去的賽事中，轉移到新的挑戰上。

四、保持社交聯繫

社交活動是調整心情的重要方式之一，奧運期間，可能是與朋友或家人共同觀賞賽事，分享喜悅和激動。在賽事結束後，這種聯繫不應中斷，延續這種情感聯繫，並可以參與其他社交活動，如聚會等，保持人際互動，以維持心情的穩定，而不會感到孤單或空虛。

五、關注自我成長和心靈健康

賽事結束後，可以進行內在的反思，思考自己的興趣、目標以及未來的發展方向，並嘗試冥想或寫日記，來幫助自己梳理思緒和情感，增強內心的平靜和穩定感。同時，可以學習心理調適方法，如深呼吸或正念練習，也能有效幫助緩解情緒壓力，回到積極的生活狀態。