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全國電子開學季 買AI PC送延長保固 再抽三星電競螢幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子空調消暑大放價，空調9折還有政府節能補助最高5,000元，並且還能享有全國電子獨家服務8年免費延長保固及總統級精緻安裝。圖／全國電子提供
全國電子空調消暑大放價，空調9折還有政府節能補助最高5,000元，並且還能享有全國電子獨家服務8年免費延長保固及總統級精緻安裝。圖／全國電子提供

迎接開學，全國電子推出「AI助攻開學季」活動，祭出多項超值優惠，即日起至9月30日凡購買獨家AI PC指定款最高現省5,000元，再送延長保固1年，買任一筆電/桌機，可上網登錄抽市價36,900元三星32吋Odyssey OLED 4K電競螢幕、三星Galaxy Z Flip6 AI手機，獎品總價值超過100,000元；購買Microsoft 365贈送同額2,190元筆電購物金（購物金限購買RTX3050顯卡以上筆電適用，Mac除外），相當於買1送1超級划算。任一筆電加價購MSI電競螢幕現省2,000元只要1,990元、還可享最低6.3折加購飛利浦指定電鬍刀。除此之外，購買任一筆電除贈送羅技滑鼠墊，單品滿20,000元再加碼送肩背手提包或USB Hub。

購買4大家電並完成安裝再送10,000元筆電購物金。參加全國電子官方LINE遊戲「轉動開學季」，天天抽天天折3C購物金，天天有機會抽到20,000元助學金，指定iPad還享教育優惠價9.5折。即日起至9月30日，ASUS、ACER指定款筆電揪感心免費升級，送你延長保固多1年；購買EPSON指定印表機+墨水，上網登錄可抽全國電子印援金5,000元。8月高溫屢創新高，夏季消暑空調必備，指定機型9折優惠，可獲政府節能補助最高5,000元，並且還能享有全國電子獨家服務8年免費延長保固及總統級精緻安裝，原廠好禮送最高現折10,000元，還能再用優惠加購價帶走Dyson三合一涼暖空氣清淨扇或LG WiFi變頻除濕機。

全國電子更是針對節能冰箱洗衣機再加碼好康優惠讓你省更多，除了政府提供冰箱節能補助最高5,000元外，指定日製冰箱補助3,500元現金折價券、指定滾筒洗衣機最高補助3,000元現金折價券、2萬元以上直立式洗衣機補助2,000元現金折價券。日製冰箱獨享優惠，不只享有高額補助，滿額更能獲得愛佳寶砧板、CUMAR行李箱等精美好禮還有3,000點全國電子點數，購買滾筒洗衣機，再送聲寶烤麵包機、氣泡水機到Haier洗地機等贈品，購買指定洗衣機最高再送1,000點全國電子點數。在全國電子購買冰箱、洗衣機還享有5年免費延長保固，下載全國電子APP隨時還可以掌握商品運送安裝的進度，還能查看保固資訊並可以直接在APP上進行線上報修超便利。

指定電視滿萬送千，指定電視機型滿額再送時尚家電一起再把Dyson吸塵器V8 ORIGIN、伊萊克斯超級完美管家、Switch帶回家。其餘熱水器、瓦斯爐、抽油煙機、淨水器、洗碗機廚房家電，也有8.8折起及各式獨家好禮。Dyson舊換新可領3,000元補助金，指定品項5.8折起，加碼再送好禮。

8月31日前綁定全國電子行動支付消費單筆滿10,000元加碼送100點全國電子會員點數，限額500名，首次綁定指定銀行可享首刷禮與滿額加碼回饋點數最高700點，綁定全國電子行動支付指定銀行最高加碼回饋3,000點。

全國電子開學季，百萬升學金等你拿，筆電最高省5,000元，指定筆電享有3年保固。圖／全國電子提供
全國電子開學季，百萬升學金等你拿，筆電最高省5,000元，指定筆電享有3年保固。圖／全國電子提供
開學季不傷荷包，全國電子超值優惠，LINE好友獨享天天抽最高20,000元助學金。圖／全國電子提供
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