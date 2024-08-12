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爭鮮大胃王！挑戰壽司盤疊疊樂、8公斤丼飯 獎金6萬元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「MAGiC TOUCH」推出「巨無霸豪華海景丼」，重達8公斤，挑戰成功可享免費。圖／爭鮮提供
「MAGiC TOUCH」推出「巨無霸豪華海景丼」，重達8公斤，挑戰成功可享免費。圖／爭鮮提供

爭鮮「大胃王」回來了！「爭鮮迴轉壽司」自即日起推出「爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰」，冠軍隊伍可獲得獎金6萬元；「MAGiC TOUCH」則是限時10天推出重達8公斤、價值2,988元的「巨無霸豪華海景丼」，只要20分鐘內吃完，即可享免費招待，並有機會獲得3萬元獎金。

即日起至9月5日期間，週一至週四的14:00～17:00於爭鮮迴轉壽司指定門市推出「3 vs 3 壽司疊疊樂爭霸戰」，每組3人報隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最高盤數。滿60盤的隊伍，可獲得300元抵用券，若突破單店單日最高盤數的隊伍，可再獲得1,200元抵用券。於活動結束後，統計全台最高盤數之隊伍，前三名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元。限門市現場報名。

「MAGiC TOUCH」自8月19日至8月30日期間，針對平日的16:30、18:30、20:30等3個時段，於台北林森店推出大胃王活動。特別打造價值2,988元的「巨無霸豪華海景丼」，內含海膽、扇貝、鮮蝦、鮭魚肚、鮪魚、松葉蟹肉絲、鮭魚卵、章魚、海灣貝等十餘種海鮮食材，整碗直徑達45公分、總重8公斤。挑戰者只要於20分鐘內吃完，即享「免費」資格；30分鐘內完食享「半價」優惠；超過30分鐘者或未完食則挑戰失敗者則無優惠。每隊報名人數可為1～4人，過程中可享「海帶鮮魚味噌湯」無限續加。

活動期間內，最終完食時間最短者可獲得「3萬元」獎金。挑戰消費金額還能參加爭鮮TW APP會員活動，有機會抽中「富國島、峴港、曼谷雙人來回機票」。每場次限4組參與，採預約報名制，即日起開放報名。

「爭鮮迴轉壽司」推出「爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰」。圖／爭鮮提供
「爭鮮迴轉壽司」推出「爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰」。圖／爭鮮提供

爭鮮 迴轉壽司 鮭魚

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