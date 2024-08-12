爭鮮大胃王！挑戰壽司盤疊疊樂、8公斤丼飯 獎金6萬元

爭鮮「大胃王」回來了！「爭鮮迴轉壽司」自即日起推出「爭鮮 3vs3 壽司疊疊樂爭霸戰」，冠軍隊伍可獲得獎金6萬元；「MAGiC TOUCH」則是限時10天推出重達8公斤、價值2,988元的「巨無霸豪華海景丼」，只要20分鐘內吃完，即可享免費招待，並有機會獲得3萬元獎金。

即日起至9月5日期間，週一至週四的14:00～17:00於爭鮮迴轉壽司指定門市推出「3 vs 3 壽司疊疊樂爭霸戰」，每組3人報隊參加，限時30分鐘內挑戰完食最高盤數。滿60盤的隊伍，可獲得300元抵用券，若突破單店單日最高盤數的隊伍，可再獲得1,200元抵用券。於活動結束後，統計全台最高盤數之隊伍，前三名依序可獲得獎金6萬、3萬、1萬元。限門市現場報名。

「MAGiC TOUCH」自8月19日至8月30日期間，針對平日的16:30、18:30、20:30等3個時段，於台北林森店推出大胃王活動。特別打造價值2,988元的「巨無霸豪華海景丼」，內含海膽、扇貝、鮮蝦、鮭魚肚、鮪魚、松葉蟹肉絲、鮭魚卵、章魚、海灣貝等十餘種海鮮食材，整碗直徑達45公分、總重8公斤。挑戰者只要於20分鐘內吃完，即享「免費」資格；30分鐘內完食享「半價」優惠；超過30分鐘者或未完食則挑戰失敗者則無優惠。每隊報名人數可為1～4人，過程中可享「海帶鮮魚味噌湯」無限續加。