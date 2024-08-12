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姓名有「郁、婷」吃馬辣「5折」！和牛、生魚片都半價

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣限時推出奪金優惠，現享5折優惠。圖／馬辣提供
馬辣限時推出奪金優惠，現享5折優惠。圖／馬辣提供

為慶祝林郁婷勇奪金牌，馬辣集團自即日起至8月15日期間，連續4天推出優惠，凡2成人以上同行並提早預約，姓名中有「郁」、「婷」任一字，出示證件並打卡，當日本人餐點或指定餐點，即可享「5折」優惠。其中馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、涮樂、肉之間、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、燒肉ChaCha等品牌，均可享「本人用餐5折」；問鼎則可享「20盎司好運爆發和牛火山」5折，至於狗一下居酒食堂，可享「綜合生魚片」全系列5折。

同樣為歡慶奪金，慕里諾國際餐飲集團旗下的勝政排、勝勢豬排、鳥丈爐端燒、BEPPIN PASTA、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、杏桃鬆餅屋等品牌，也在8月12日推出限時優惠。勝政豬排、勝勢豬排消費任一套餐，加送「腰內豬排」1份，每店當日限量50份。泰迪農園咖哩，消費滿額即贈「腰內豬排」1塊，每店當日限量50份。其他不同品牌，符合條件也可加贈洋蔥圈、生啤酒、唐揚雞串，或享餐點升級等不同優惠。

「樂天皇朝」自即日起也連續3天推出「八色小籠包」買1送1優惠，同集團的「樂蝦拉麵」，自即日起限時3天推出升級優惠，凡點購「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」，可升級成3隻鮮蝦，僅限內用。

符合條件者，至哞哞屋可享5折優惠。圖／馬辣提供
符合條件者，至哞哞屋可享5折優惠。圖／馬辣提供
樂蝦拉麵「招牌三寶蝦湯拉麵」限時升級3隻鮮蝦。圖／樂天皇朝提供
樂蝦拉麵「招牌三寶蝦湯拉麵」限時升級3隻鮮蝦。圖／樂天皇朝提供

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