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寶格麗經典美學再進化！Divas' Dream活潑新色彩上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗Divas' Dream系列推出2024年度新作。圖／寶格麗提供
寶格麗Divas' Dream系列推出2024年度新作。圖／寶格麗提供

精品品牌寶格麗（BVLGARI）發源自羅馬，這座「永恆之城」的古典美學與多元豐富的藝術文化啟發了寶格麗無數膾炙人口的迷人設計，其中Divas' Dream系列就是以羅馬知名地標卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚為靈感，經典的扇子形狀輪廓，始於雅緻的圓點，向外延伸開展，創造出魅力洋溢及和諧的輪廓，呼應著生命盛開綻放的美麗。

2024年，備受眾人喜愛的珠寶系列Divas' Dream迎來耀眼新作，承襲寶格麗的優雅線條、精湛色彩組合與極致工藝的傳統，採用充滿活力的寶石，致敬以歡愉活力氛圍照亮世界的耀眼女性。全新款式的設計共採用天藍色綠松石和紅玉髓兩款不透明的硬寶石作為素材，為日常配搭增添活潑豐富的色彩選擇。另有中高單價的新作，則以彩色寶石的馬賽克鑲嵌致敬羅馬精緻的藝術風格，薈萃品牌著名的頂級珠寶製作工藝與彩色魔法。

天藍色綠松石及黃K金的組合搭配，是Divas' Dream系列的全新詮釋，適合疊戴與混搭風格。項鍊備有兩種長度調節選擇，可輕鬆配搭不同穿著；同時推出扇形圖騰耳環，綠松石及閃耀鑽石相互搭配，散發難以言喻的細膩光環。紅玉髓溫暖豐厚的赭紅，與鑽石和玫瑰金的搭配，再度展現寶格麗在色彩與造型方面的創意天賦，提供開放式戒指、手鍊、鍊墜與耳環等完整配戴選擇。

而今年Divas' Dream較為奢華的鍊墜，則在經典的扇形圖騰上創造出色彩漸層效果，每一顆寶石都經過縝密的切割工藝，確保其尺寸與飽和度達到完美的狀態，形成多層次的馬賽克圖案，流暢曲線與金屬完美貼合。洋溢活力的橙色調錳鋁榴石，更為過往僅有藍寶石與粉紅剛玉兩種項鍊選擇提供更為豐富的層疊樣貌；漸層色彩的藍寶石和粉紅剛玉的垂墜耳環，使互相搭配的經典設計呈現多樣的配戴樂趣。

天藍色綠松石及黃K金的組合搭配，是Divas' Dream系列的全新詮釋。圖／寶格麗提供
天藍色綠松石及黃K金的組合搭配，是Divas' Dream系列的全新詮釋。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金綠松石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金綠松石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金錳鋁榴石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金錳鋁榴石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗Divas' Dream系列推出2024年度新作，選擇更為豐富。圖／寶格麗提供
寶格麗Divas' Dream系列推出2024年度新作，選擇更為豐富。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列 玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列 玫瑰金彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金綠松石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列黃K金綠松石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗Divas' Dream系列推出2024年度新作。圖／寶格麗提供
寶格麗Divas' Dream系列推出2024年度新作。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列白K金藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列白K金藍寶石與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

寶格麗 羅馬

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