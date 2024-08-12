快訊

出家門被堵問假帳疑雲！柯文哲怒嗆記者壞習慣「這樣我會發脾氣」

鍾小平提告柯文哲等5人涉政治獻金法 北檢今主動分他案偵辦

發文祝福李洋29歲生日 王齊麟：退役後放輕鬆點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宋慧喬手上新歡！最新愛包正裝休閒穿搭完美示範

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使宋慧喬上周於香港亮相，出席FENDI廣東道精品店開幕活動。不論是在香港國際機場被拍到的休閒穿搭，或是正式的開幕剪綵，宋慧喬都選擇手提最新的FENDI 秋冬24話題新包款Peekaboo Soft。

這款全新的設計，是由FENDI經典Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，在機場時宋慧喬選用米色款，點綴米色皮革FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾及FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You，配上寬鬆的襯衫和白色長褲，自然流露夏季的奢華休閒氣息；在開幕活動上，她則拎了黑色包款搭配2024秋冬系列高領開衩洋裝，同樣也裝飾以個性化的FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You作為點綴，奢華中更添趣味。

FENDI全新香港廣東道專門店共佔地288平方米，採用現代風格打造開放式空間，展售FENDI女裝。外觀的LED拱門令人聯想到FENDI羅馬總部義大利文化宮的拱廊，內部裝潢融合洞石、木材和特別Verde Alga紋狀大理石的奢華質感，並裝飾經典FF標誌、Pequin條紋等FENDI品牌元素，搭配FENDI Casa設計師家具。香港演員林峯、胡子彤、張文傑等人亦出席開幕活動。

宋慧喬手提FENDI 2024秋冬最新Peekaboo Soft包款。圖／FENDI提供
宋慧喬手提FENDI 2024秋冬最新Peekaboo Soft包款。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You，30,400元。圖／FENDI提供
FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You，30,400元。圖／FENDI提供
宋慧喬手提FENDI 2024秋冬最新Peekaboo Soft包款。圖／FENDI提供
宋慧喬手提FENDI 2024秋冬最新Peekaboo Soft包款。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Soft包，18萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Soft包，18萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI香港廣東道精品店全新開幕。圖／FENDI提供
FENDI香港廣東道精品店全新開幕。圖／FENDI提供
FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾，20,000元。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使宋慧喬手提秋冬24話題新包款Peekaboo Soft出席全新香港廣東道專門店開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI香港廣東道精品店全新開幕。圖／FENDI提供
FENDI香港廣東道精品店全新開幕。圖／FENDI提供

FENDI 香港

延伸閱讀

路邊素顏眼鏡正妹是誰！原來是「42歲女神宋慧喬」...0修圖輕便日常宛如20歲女大生

想見你=想Jennie！出道8周年Jennie「換上鳳南高中制服」夢幻連動　驚喜預告好消息

狗仔忍不住說了！見到趙露思本人「脫口6個字」登熱搜　網友狠酸粉絲：嘴硬

細節見人品❤️！宋慧喬「不為人知的小舉動」惹哭她　林智妍收親筆信：真的非常感動

相關新聞

狂賀林郁婷奪金！星巴克「買一送一」回來了

慶祝女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運奪下金牌，星巴克宣布於8月13日（二）推出「歡慶奪金．榮耀時刻！好友分享日」優惠活動，活...

宋慧喬手上新歡！最新愛包正裝休閒穿搭完美示範

FENDI品牌大使宋慧喬上周於香港亮相，出席FENDI廣東道精品店開幕活動。不論是在香港國際機場被拍到的休閒穿搭，或是正...

台北遠東香格里拉「邂逅巴黎」 婚禮體驗日享獨家優惠

以今年最夯的巴黎熱潮為主題，台北遠東香格里拉攜手Marie Claire美麗佳人於8月31日13:30在飯店三樓遠東宴會...

5月出國人次比來台多2.3倍 學者：陸客、匯率是主因

觀光署統計，今年5月來台旅客約58.1萬人次，出境人次則高達136萬，出國人次為來台旅客2.3倍，逆差狀況仍相當嚴重，靜...

奪金！Mr.Wish「芒果冰沙1元」、「八色小籠包」買1送1

本屆巴黎奧運女子中華隊近日佳績不斷！57公斤級冠軍賽，台灣拳后林郁婷頂住外界壓力，成功擊敗波蘭選手，拿下中華隊史上首面女...

狂賀林郁婷奪金！7-ELEVEN、全家搶推限時優惠 咖啡、思樂冰買1送1

歡慶拳擊奪金牌，7-ELEVEN、全家、美廉社推優惠同慶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。