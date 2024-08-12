宋慧喬手上新歡！最新愛包正裝休閒穿搭完美示範

FENDI品牌大使宋慧喬上周於香港亮相，出席FENDI廣東道精品店開幕活動。不論是在香港國際機場被拍到的休閒穿搭，或是正式的開幕剪綵，宋慧喬都選擇手提最新的FENDI 秋冬24話題新包款Peekaboo Soft。

這款全新的設計，是由FENDI經典Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，在機場時宋慧喬選用米色款，點綴米色皮革FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾及FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You，配上寬鬆的襯衫和白色長褲，自然流露夏季的奢華休閒氣息；在開幕活動上，她則拎了黑色包款搭配2024秋冬系列高領開衩洋裝，同樣也裝飾以個性化的FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You作為點綴，奢華中更添趣味。