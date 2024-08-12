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宋慧喬手上新歡！最新愛包正裝休閒穿搭完美示範
FENDI品牌大使宋慧喬上周於香港亮相，出席FENDI廣東道精品店開幕活動。不論是在香港國際機場被拍到的休閒穿搭，或是正式的開幕剪綵，宋慧喬都選擇手提最新的FENDI 秋冬24話題新包款Peekaboo Soft。
這款全新的設計，是由FENDI經典Peekaboo包款重塑成柔軟亮麗的版本，在機場時宋慧喬選用米色款，點綴米色皮革FENDI x Chupa Chups®棒棒糖套硬殼吊飾及FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You，配上寬鬆的襯衫和白色長褲，自然流露夏季的奢華休閒氣息；在開幕活動上，她則拎了黑色包款搭配2024秋冬系列高領開衩洋裝，同樣也裝飾以個性化的FENDI FF LOGO皮革Mini Strap You作為點綴，奢華中更添趣味。
FENDI全新香港廣東道專門店共佔地288平方米，採用現代風格打造開放式空間，展售FENDI女裝。外觀的LED拱門令人聯想到FENDI羅馬總部義大利文化宮的拱廊，內部裝潢融合洞石、木材和特別Verde Alga紋狀大理石的奢華質感，並裝飾經典FF標誌、Pequin條紋等FENDI品牌元素，搭配FENDI Casa設計師家具。香港演員林峯、胡子彤、張文傑等人亦出席開幕活動。
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