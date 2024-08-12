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赴日旅遊注意！雙颱瑪莉亞、山神都哈日 第3颱安比恐生成

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
水氣增多，大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨機率，午後強對流範圍擴大。聯合報系資料照
水氣增多，大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨機率，午後強對流範圍擴大。聯合報系資料照

日本要注意了，目前雙颱瑪莉亞、山神都朝日本移動，第3颱安比生成機率也高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「瑪莉亞」中心即將登陸日本本州北部，下午中心進入日本海，移速減慢，14日2時已減弱為熱帶低壓；輕颱「山神」在日本東南方海面，順著「大低壓環流」偏西北移動，將在日本本州外海、轉向北海道，14日2時已變性為「溫帶氣旋」。

吳德榮說，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF) 14日20時模擬圖顯示，另一熱帶擾動在「大低壓環流」中亦有發展成颱的趨勢，並受其導引，無侵台機率。

最近天氣，吳德榮表示，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，「大低壓環流」的型態將再持續一周，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，清晨西南風與「陸風」的輻合、以及午後地表的加熱，皆能激發強對流。

吳德榮說，今日至下周日(12至18日)最高氣溫稍降、仍偏熱；台灣水氣再增多，大氣不穩定，清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間大雨)。今日各地區氣溫為：北部24至36度，中部25至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮說，輕颱「瑪莉亞」中心即將登陸日本本州北部，下午進入日本海；輕颱「山神」在日本東南方海面，偏西北移動，將在日本本州外海、轉向北海道(左圖)。最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF) 14日20時模擬圖顯示，另一熱帶擾動在「大低壓環流」中亦有發展成颱的趨勢，並受其導引(右圖)。(右圖擷自tropical tidbits)擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮說，輕颱「瑪莉亞」中心即將登陸日本本州北部，下午進入日本海；輕颱「山神」在日本東南方海面，偏西北移動，將在日本本州外海、轉向北海道(左圖)。最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF) 14日20時模擬圖顯示，另一熱帶擾動在「大低壓環流」中亦有發展成颱的趨勢，並受其導引(右圖)。(右圖擷自tropical tidbits)擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 日本

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