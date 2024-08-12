狂賀林郁婷奪金！星巴克「買一送一」回來了

慶祝女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運奪下金牌，星巴克宣布於8月13日（二）推出「歡慶奪金．榮耀時刻！好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶，皆需收費。