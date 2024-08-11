台北遠東香格里拉「邂逅巴黎」 婚禮體驗日享獨家優惠

以今年最夯的巴黎熱潮為主題，台北遠東香格里拉攜手Marie Claire美麗佳人於8月31日13:30在飯店三樓遠東宴會廳舉辦「邂逅巴黎Love in Paris婚禮體驗日」，將巴黎凱旋門、塞納河畔市集搭配350吋巨型螢幕聲光影像，營造浪漫花都氛圍，並打造婚禮市集、沉浸式婚紗秀等一系列體驗活動。讓新人感受無比浪漫。

台北遠東香格里婚禮小管家貼心細膩服務讓新娘好放心。圖／台北遠東香格里拉提供

「邂逅巴黎Love in Paris婚禮體驗日」現場的婚禮市集，精選Le Couvent洛蔻芳、UNA LIN & NOSJEAN、Trudon等珠寶、香氛、花藝、保養精選品牌，還有廚藝團隊精心準備的精緻法式小點。現場並由LinLi Boutique林莉婚紗與Mackent Group演繹24套法式婚紗禮服時尚秀，包含手工高級訂製蕾絲婚紗、環保高訂製禮服，以巴黎劇場行動藝術展演方式與沉浸式聲光影音，並提供專業諮詢與獨家優惠。

在台北遠東香格里拉舉辦婚宴的新人，常於著名的頂樓泳池露臺拍攝取景。圖／台北遠東香格里拉提供

除此之外，體驗日也將曝光全新「香戀巴黎」婚宴專案，由資深瑞士籍行政主廚Gerhard Gerber領軍設計，包含「慢煮龍蝦、歐芹澄清奶油、馬爾頓海鹽」、「北海道干貝、義大利燉飯」等8道精緻菜色，帶來賓主盡歡的饗宴。另外台北遠東香格里拉還提供一系列貼心婚宴禮遇，包括新人可入住雅仕套房住宿2晚，從容準備婚禮，另特別加碼法國知名「巴卡拉奢華水晶對杯禮盒」作為簽約禮與滿額禮，展現十足誠意。

全新推出的「香戀巴黎」八道式精緻西式套餐，每位價格為3,880+10%。圖／台北遠東香格里拉提供