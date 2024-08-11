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台北遠東香格里拉「邂逅巴黎」 婚禮體驗日享獨家優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
婚宴專案提供6大獨家滿額好禮，包括馬可波羅酒廊或李白居的婚宴後派對。圖／台北遠東香格里拉提供
婚宴專案提供6大獨家滿額好禮，包括馬可波羅酒廊或李白居的婚宴後派對。圖／台北遠東香格里拉提供

以今年最夯的巴黎熱潮為主題，台北遠東香格里拉攜手Marie Claire美麗佳人於8月31日13:30在飯店三樓遠東宴會廳舉辦「邂逅巴黎Love in Paris婚禮體驗日」，將巴黎凱旋門、塞納河畔市集搭配350吋巨型螢幕聲光影像，營造浪漫花都氛圍，並打造婚禮市集、沉浸式婚紗秀等一系列體驗活動。讓新人感受無比浪漫。

台北遠東香格里婚禮小管家貼心細膩服務讓新娘好放心。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里婚禮小管家貼心細膩服務讓新娘好放心。圖／台北遠東香格里拉提供

「邂逅巴黎Love in Paris婚禮體驗日」現場的婚禮市集，精選Le Couvent洛蔻芳、UNA LIN & NOSJEAN、Trudon等珠寶、香氛、花藝、保養精選品牌，還有廚藝團隊精心準備的精緻法式小點。現場並由LinLi Boutique林莉婚紗與Mackent Group演繹24套法式婚紗禮服時尚秀，包含手工高級訂製蕾絲婚紗、環保高訂製禮服，以巴黎劇場行動藝術展演方式與沉浸式聲光影音，並提供專業諮詢與獨家優惠。

在台北遠東香格里拉舉辦婚宴的新人，常於著名的頂樓泳池露臺拍攝取景。圖／台北遠東香格里拉提供
在台北遠東香格里拉舉辦婚宴的新人，常於著名的頂樓泳池露臺拍攝取景。圖／台北遠東香格里拉提供

除此之外，體驗日也將曝光全新「香戀巴黎」婚宴專案，由資深瑞士籍行政主廚Gerhard Gerber領軍設計，包含「慢煮龍蝦、歐芹澄清奶油、馬爾頓海鹽」、「北海道干貝、義大利燉飯」等8道精緻菜色，帶來賓主盡歡的饗宴。另外台北遠東香格里拉還提供一系列貼心婚宴禮遇，包括新人可入住雅仕套房住宿2晚，從容準備婚禮，另特別加碼法國知名「巴卡拉奢華水晶對杯禮盒」作為簽約禮與滿額禮，展現十足誠意。

全新推出的「香戀巴黎」八道式精緻西式套餐，每位價格為3,880+10%。圖／台北遠東香格里拉提供
全新推出的「香戀巴黎」八道式精緻西式套餐，每位價格為3,880+10%。圖／台北遠東香格里拉提供

報名參加活動的準新人們，不僅能體驗一站式服務與專屬優惠，還有機會贏得東京、清邁、長灘島等地的「香格里拉飯店3天2夜免費住宿」。活動7天內簽約付訂金者，並可享婚宴專案6大獨家滿額好禮，包括尊榮客房住宿、婚宴禮車2台、馬可波羅酒廊或李白居的婚宴後派對、免費試菜一桌等不同自選內容。若選擇遠東宴會廳，再享專案雅仕套房升等價值14萬的「特級套房」。婚宴專案詳洽宴會暨會議部(02)2378-8888轉分機6042或6025。｢邂逅巴黎Love in Paris 婚禮體驗日」詳情及報名：https://lihi2.com/uB9xV

參加婚禮體驗日的新人，簽約付訂三樓遠東宴會廳，可將方案內的雅仕套房升等特級套房，每晚價值14萬元。圖／台北遠東香格里拉提供
參加婚禮體驗日的新人，簽約付訂三樓遠東宴會廳，可將方案內的雅仕套房升等特級套房，每晚價值14萬元。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉的宴會廳優雅大器，實現新人的夢想婚禮。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉的宴會廳優雅大器，實現新人的夢想婚禮。圖／台北遠東香格里拉提供
參加婚禮體驗日，有機會抽中香格里拉海外飯店3天2夜免費住宿。圖／台北遠東香格里拉提供
參加婚禮體驗日，有機會抽中香格里拉海外飯店3天2夜免費住宿。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里提供法國知名巴卡拉水晶千夜紅寶香檳對杯作為獨家滿額禮，價值43,800元。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里提供法國知名巴卡拉水晶千夜紅寶香檳對杯作為獨家滿額禮，價值43,800元。圖／台北遠東香格里拉提供

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